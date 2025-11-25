Hai thanh niên giấu 2.000 viên m.a t.ú.y trong nghĩa địa để ... dùng dần

2 thanh niên mua số lượng lớn ma túy để dùng dần - Ảnh: Công an xã Cồn Tiên

Ngày 24-11, Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho hay đang tiếp tục xử lý vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào tối 2 hôm trước, công an xã bắt quả tang T.V.T., 26 tuổi, trú thôn Thiện Thành, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nghĩa địa Hải Thái, thuộc thôn An Phú.

T. bị phát hiện cùng 2.000 viên ma túy giấu trong một ngôi mộ.

T. khai số ma túy này do T. và P.N.S., 22 tuổi, trú thôn Hải An, xã Cồn Tiên, mua về cất giấu để sử dụng dần.

Ngay sau đó, công an xã mời P.N.S. lên làm việc. Ban đầu S. quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Cồn Tiên đã buộc S. thừa nhận hành vi.

Số ma túy được cất giấu trong ngôi mộ ở nghĩa địa - Ảnh: Công an xã Cồn Tiên

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ