Hai người tử vong tại chỗ sau cú đối đầu xe máy “tốc độ bàn thờ”

Chiều 3/11, ông Đ.T.T. (SN 1984, quê Tân Trụ, Long An) điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 833 (hướng từ quốc lộ 1 về huyện Tân Trụ).

Khi đến gần cầu Ông Liễu (ấp Nhơn TRị, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, Long An), xe ông T. đã va chạm trực diện với xe gắn máy do anh H.H.L. (SN 2000, quê Đồng Tháp).

Hiện trường vụ va chạm khiến 2 người tử vong trên đường tỉnh nhỏ hẹp.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 xe máy biến dạng phần đầu. Sự cố giao thông xảy ra khiến tuyến đường tỉnh 833 nhỏ hẹp bị ùn ứ.

Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể 2 nạn nhân được Đội CSGT TT, Công an TP Tân An bàn giao cho người nhà đưa về mai táng.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn