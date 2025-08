Hai đại gia mới cho Quốc Cường Gia Lai vay 230 tỉ đồng là ai?

Khu đất dự án của Quốc Cường Gia Lai tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Quốc Cường Gia Lai trả 100 tỉ đồng dự án liên quan vụ bà Trương Mỹ Lan?

Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý 2-2025 của Quốc Cường Gia Lai, khoản tiền của Sunny cho dự án Phước Kiển giảm từ 2.882 tỉ đồng còn 2.782 tỉ đồng sau 6 tháng, tương ứng giảm 100 tỉ đồng.

Có thể QCG đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ với CTCP đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan.

Trong khi đó, ở mục tài sản dở dang dài hạn, chi phí "đổ" vào dự án Phước Kiển tiếp tục tăng 66 tỉ đồng, từ mức 5.360 tỉ đồng lên 5.426 tỉ đồng sau 6 tháng.

Báo cáo cũng cho thấy khoản tiền phải trả bên thứ ba được hạch toán trên báo cáo chỉ còn 176,8 tỉ đồng tại thời điểm 30-6-2025, giảm hơn 290 tỉ đồng so với đầu năm. Nhưng mục phải trả bên liên quan lại bất ngờ tăng vọt từ 179,9 tỉ đồng lên 421,9 tỉ đồng, tương ứng tăng 242 tỉ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2-2025, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản vay 130,5 tỉ đồng từ ông Lầu Đức Duy, được phát sinh trong quý này. Trước đó, khoản vay từ ông Duy không xuất hiện trên báo cáo tại thời điểm cuối quý 1-2025.

Đồng thời QCG cũng tăng quy mô vay từ bà Lại Thị Hoàng Yến - từ 6,5 tỉ đồng cuối quý 1 lên 106,9 tỉ đồng vào cuối tháng 6-2025.

Như vậy, tính riêng ông Duy cùng bà Yến đã giải ngân cho QCG vay hơn 230 tỉ đồng.

Một số cá nhân và tổ chức khác cũng mở rộng hạn mức cho vay đối với công ty, bao gồm ông Lại Thế Hà (42,5 tỉ đồng) và Công ty cổ phần LYN Property (44,1 tỉ đồng).

Trong khi đó, khoản vay từ ông Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Ngọc Huyền My vẫn giữ nguyên, lần lượt ở mức 30 tỉ đồng và 50 tỉ đồng.

Thực tế cho thấy các bên cho vay chủ yếu là lãnh đạo công ty hoặc người thân trong gia đình. Cụ thể như ông Lại Thế Hà là chủ tịch HĐQT, bà Lại Thị Hoàng Yến là con gái ông Hà.

Ông Nguyễn Quốc Cường, tổng giám đốc công ty, là anh trai bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Còn ông Lầu Đức Duy chính là chồng bà My. Bà My cũng chính là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần LYN Property.

Quốc Cường Gia Lai lãi trở lại sau thua lỗ

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý 2 đạt 131 tỉ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng bất động sản, với đóng góp doanh thu hơn 97 tỉ đồng - tăng 47 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các hoạt động bán điện và hàng hóa cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, góp phần vào tổng doanh thu trong kỳ.

Lợi nhuận gộp quý này của QCG đạt 49,5 tỉ đồng, nhờ giá vốn tăng chậm hơn doanh thu.

Sau khi khấu trừ chi phí hoạt động và thuế thu nhập doanh nghiệp, QCG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỉ đồng, tích cực so với khoản lỗ 17,2 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, QCG ghi nhận doanh thu 242,6 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 10,7 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30-6-2025, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 9.485 tỉ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền còn 55 tỉ đồng.

Hiện "nặng gánh" hơn cả, trong các mục phải trả, phải nộp ngắn hạn khác của Quốc Cường Gia Lai là khoản 2.882 tỉ đồng - tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển. Theo như phán quyết của tòa trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, Quốc Cường Gia Lai sẽ phải nộp lại khoản tiền này.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: tuoitre.vn