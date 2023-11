Hai cha con đánh hàng xóm đến thừa sống thiếu chết

Hai cha con ông Thanh (đứng trước) tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 23-11, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi (TP.HCM) xét xử đối với bị cáo Huỳnh Tấn Trung (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Văn Thanh (54 tuổi, cha ruột Trung) cùng về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, khoảng 17h30 ngày 21-4-2020, ông Nguyễn Văn Châu chở vợ là bà Trần Kim Ngọc đến nhà Huỳnh Văn Thanh ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi để hỏi việc đám mía của bà Ngọc bị cháy.

Tại đây, ông Châu ngồi trên xe máy trước nhà để hút thuốc, bà Ngọc vào nhà gặp Huỳnh Tấn Trung yêu cầu được gặp Thanh nên Trung đi tìm Thanh.

5 phút sau, Thanh, Trung về đến và xảy ra cự cãi với bà Ngọc việc đám mía bị cháy. Trung bất ngờ đi đến dùng tay siết cổ ông Châu làm ông Châu ngã ngửa ra phía sau rồi Thanh dùng tay đánh vào người ông Châu. Lúc này, ba người dân gần đó thấy sự việc chạy đến can ngăn cũng bị Trung rượt đánh.

Khi bị đánh, ông Châu và vợ chạy vào nhà ông Huỳnh Văn Dũng ở gần đó để trốn. Khoảng 10 phút sau, ông Thanh cùng người thân gồm ông Huỳnh Văn Hoàng, Huỳnh Văn Khướu, Lê Duy An cầm búa xông vào trước sân nhà ông Dũng. Bà Ngọc bỏ chạy bị vấp ngã, Thanh cầm cây búa đánh nhưng bà Ngọc né được chạy trốn.

Ông Dũng nói với Thanh "nhà tôi mà mấy ông làm gì vậy" thì Thanh trả lời "nhà mày xây không tới một trăm triệu, tao đập tao đền". Nói xong, Thanh cầm búa đập vào cột nhà ông Dũng làm hỏng 12 tấm gạch lát cột.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Bình là thợ hồ tại nhà ông Dũng có lời nói can ngăn cũng bị Thanh dùng xẻng đánh vào ngực bất tỉnh tại chỗ. Ông Bình tỉnh lại chạy xe về thì bị nhóm người của Thanh chặn đường, tiếp tục đánh.

Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Châu đi ra đống cát bên hông nhà ông Dũng để tìm mắt kính bị rớt thì bất ngờ Trung cầm phảng chạy đến chém vào cẳng chân trái ông Châu khiến ông ngã quỵ xuống đất.

Ngay sau đó, Thanh cầm xẻng đánh vào đầu của ông Châu. Khướu và An cũng cầm cây đánh vào tay, chân, thân thể ông Châu làm ông bất tỉnh.

Sau khi đánh ông Châu thì cả nhóm cầm hung khí rời khỏi hiện trường. Ông Huỳnh Văn Dũng và ông Huỳnh Văn Sĩ là những người làm chứng nhìn thấy toàn bộ diễn biến vụ án và hỗ trợ đưa ông Châu đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định thương tật, tỉ lệ tổn thương của ông Châu là 46%. Trong đó, cơ quan điều tra xác định thương tích do cha con ông Thanh gây ra là 39%.

Đối với Huỳnh Văn Khướu và Lê Duy An, người làm chứng nhìn thấy có dùng hung khí là cây vuông đánh ông Châu nhưng cơ quan điều tra cho rằng không xác định được cụ thể thương tích nào do Khướu và An gây ra.

Hành vi của Khướu, An thực hiện sau hành vi của hai cha con ông Thanh nên cơ quan điều tra xác định Khướu và An không đồng phạm với cha con ông Thanh.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa, bị cáo cũng xin hoãn. Đồng thời, một số người làm chứng vắng mặt không lý do nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử lại vào ngày 22-12.

Bị truy tố theo khoản 3 nhưng được tại ngoại Theo kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đề nghị truy tố Trung theo khoản 3, điều 134, còn ông Thanh theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trung phạm vào khoản 3, thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng nên bắt tạm giam đối với Trung, còn ông Thanh được tại ngoại. Sau đó, cơ quan điều tra điều tra bổ sung đã đề nghị truy tố ông Thanh theo khoản 3. Đến nay, ông Thanh vẫn được tại ngoại.

