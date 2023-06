Hai anh em vận chuyển 7 bánh heroin xuyên quốc gia

Vừa qua, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Bộ Công an, Công an các tỉnh Bắc Lào xác lập chuyên án chung để đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Điện Biên và vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ với thủ đoạn tinh vi, có nhiều người tham gia.

Sùng A Só (bên phải), Sùng A Vừ cùng tang vật tại cơ quan công an.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, vào hồi 15h5 ngày 2/6, tại khu vực bản Nà Lấu (xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), tổ công tác của ban chuyên án đã phát hiện, bắt quả tang Sùng A Só (SN 1987, trú tại bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 7 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,5 kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Khi bị phát hiện, bắt giữ, Sùng A Só điên cuồng chống trả, nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế.

Cùng thời điểm đó, tổ công tác khác cũng triển khai bắt giữ thành công Sùng A Vừ tại khu vực bản Ca Tâu (xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông). Được biết, Vừ là em ruột Só và đồng phạm trong đường dây vận chuyển ma túy trái phép.

Cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lường Thị Thân (SN 1975, trú tại bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) cũng là người trong đường dây, thường xuyên mua bán ma túy với Sùng A Só.

Tác giả: Trường Long

Nguồn tin: cand.com.vn