Hà Tĩnh: Xử lý 20 trường hợp vi phạm giao thông khi đi 'bão'

Ngày 6/1, thông tin từ Công an Tp.Hà Tĩnh, đơn vị vừa xử lý 20 trường hợp lợi dụng việc xuống đường ăn mừng sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 để vi phạm luật an toàn giao thông trong tối 5/1 và rạng sáng 6/1.

Trước đó, vào tối 5/1, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc trước đội tuyển Thái Lan, hàng nghìn người dân trên địa bàn Tp.Hà Tĩnh ra đường "đi bão". Công an Tp.Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng CSGT và lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh thực hiện các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Toàn cảnh hình ảnh người dân Tp.Hà Tĩnh ra đường "đi bão" sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: KLH)

Những tuyến đường trọng điểm được lực lượng chức năng tập trung điều tiết, phân luồng như: Ngã tư vòng xuyến BMC; các ngã tư đường Trần Phú giao với Lý Tự Trọng, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du...

Đa số người dân đều có ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn những trường hợp quá khích, lợi dụng việc "đi bão" để vi phạm an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành nắm bắt tình hình các đối tượng có hành vi quá khích, vi phạm; lập biên bản xử lý 20 trường hợp vi phạm với các hành vi như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người được quy định, tháo biển số xe.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn