Hà Tĩnh làm việc với 135 người tương tác với tài khoản Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Ngày 28/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết 135 tài khoản trên đã tham gia tương tác, bình luận các nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên các trang mạng "Lê Trung Khoa", "Nguyễn Văn Đài" và "thoibao.de" từ năm 2020 đến nay.

Từ ngày 10/5 đến 20/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an xã, phường trên địa bàn đồng loạt tiến hành xác minh, mời làm việc, giáo dục với những người này.

Cảnh sát làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp



Theo công an, kết quả làm việc cho thấy phần lớn người vi phạm đã thừa nhận hành vi tương tác, bình luận với nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Họ chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn nên đã vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc.

Các trường hợp vi phạm đã gỡ bỏ bình luận, nội dung vi phạm, rời khỏi các hội nhóm, trang mạng phản động và ký cam kết không tái phạm.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý 50 người còn lại.

Trước đó, ngày 31/12/2025, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt, tuyên hai bị cáo Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) và Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) mỗi người 17 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà (47 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) bị phạt 7 năm tù; Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, quê TP HCM) án 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện (47 tuổi) 5 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress