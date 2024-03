Hà Tĩnh: Độc, lạ hươu đi bằng 2 chân, chơi đùa cùng du khách

Hươu đi bằng 2 chân và nhỡn nhơ chơi đùa cùng du khách



Gần đây, chuyện về con hươu của Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn có thể đi bằng 2 chân và chơi đùa cùng du khách được lan truyền sâu rộng. Do vậy, hằng ngày rất nhiều người dân, du khách hiếu kỳ đã tìm đến tham quan, trải nghiệm và thích thú chơi đùa, chụp ảnh cùng hươu.

Video: Nhiều người thích thú chơi đùa cùng con hươu tại trang trại của Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà

“Cho hươu ăn và cưỡi lên lưng hươu tạo cảm giác rất thú vị. Vì xưa nay hễ thấy người lạ là hươu sẽ lẩn tránh, không thể tiến lại gần. Con hươu này không những khá thân thiện với người mà còn có cặp sừng rất đẹp”, anh Võ Thành Ba ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh cho biết.

Nhiều người đã trải nghiệm cưỡi trên lưng hươu và cho ăn, tạo cảm giác rất thú vị

Hươu là loài vật rất nhút nhát, nhưng điểm khác biệt của con hươu này là thân thiện với mọi người



Trao đổi với phóng viên, bà Chu Thị Hồng Hà- Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà cho biết, con hươu này được mua từ năm 2016 tại trại hươu Song Con ở xã Quang Diệm và được nuôi cùng 100 con hươu khác. Sừng của hươu trọng lượng khoảng 1 kg, mọc đều và rất đẹp.

“Điểm khác biệt của con hươu này là có thể thả ra ngoài chuồng, đi bằng 2 chân và chơi đùa cùng du khách đến tham quan, trải nghiệm. Du khách có thể vừa cưỡi trên lưng hươu vừa cho ăn, chuyện mà từ trước tới nay gần như chưa từng có, vì hươu là loài vật rất nhát”, bà Chu Thị Hồng Hà chia sẻ.

Con hươu chồm lên đi bằng 2 chân trước sự chứng kiến, cỗ vũ của nhiều người



Xã Sơn Giang nói riêng, huyện miền núi Hương Sơn nói chung được biết đến là “thủ phủ” của nghề nuôi hươu. Hiện, toàn huyện có hơn 44.500 con hươu, trong đó khoảng 25.000 con đã cho lộc nhung. Đặc sản nhung hươu cùng các sản phẩm được chế biến từ hươu có giá trị kinh tế cao và được xác định là vật nuôi chủ lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

“Địa phương tiếp tục vận động người dân nâng cao chất lượng đặc sản nhung hươu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm đến với khách hàng. Việc một con hươu có thể đi bằng 2 chân và chơi đùa cùng du khách là rất hiếm gặp, nhưng chính sự “độc, lạ” này đã mở ra cơ hội mới trong phát triển chăn nuôi hươu gắn với du lịch trải nghiệm nông thôn mới”, đại diện lãnh đạo xã Sơn Giang cho biết.

