Hà Tĩnh: Bắt thêm một vụ tàng trữ hổ con đã chết

Sáng 27.12, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1973, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Cá thể hổ con đã chết, được cấp đông tại nhà Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, vào khoảng 9 giờ ngày 21.12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Hương Sơn phối hợp cùng Công an thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng đang tàng trữ 5 con hổ (đã chết, được cấp đông) tại nhà.

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai nhận số hổ đã chết trên được ông mua từ Lào về sử dụng và bán cho người có nhu cầu.

Tang vật hổ con, tê tê đã chết và đầu sơn dương do công an thu giữ trong vụ bắt giữ Trần Anh Tuấn - Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 10 ngày 20.12, Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang ông Trần Anh Tuấn (SN 1974, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) có hành vi tàng trữ 6 cá thể tê tê, 2 cá thể hổ đã chết và 1 đầu sơn dương. Ông Tuấn khai nhận mua số động vật này về bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Công an huyện Hương Sơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Anh Tuấn về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

