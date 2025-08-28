Google Dịch chính thức có "quyền năng" được mong đợi từ rất lâu

Trong một công bố gây chú ý, gã khổng lồ công nghệ Google đã chính thức nâng cấp ứng dụng Google Dịch lên một tầm cao mới với hai tính năng đột phá, được hỗ trợ bởi mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini tiên tiến. Giờ đây, ứng dụng dịch thuật quen thuộc này không chỉ giúp hiểu văn bản mà còn có thể trở thành một phiên dịch viên thời gian thực và một gia sư ngoại ngữ cá nhân ngay trong túi của người dùng.

Tính năng được mong chờ nhất chính là "Live translate", biến chiếc điện thoại của bạn thành một thiết bị phiên dịch tức thời. Khi kích hoạt, bạn chỉ cần nói và AI Gemini sẽ lắng nghe, nhận diện, và dịch lại câu nói của bạn gần như ngay lập tức sang ngôn ngữ của người đối diện. Bản dịch sẽ được phát ra bằng giọng nói và hiển thị dưới dạng văn bản trên màn hình.

Tính năng dịch trực tiếp của Google Dịch.

Điểm ưu việt của công nghệ này là khả năng nhận diện mượt mà giữa hai người nói, hiểu được cả ngữ điệu, giọng điệu và các khoảng lặng tự nhiên trong hội thoại. Thậm chí, AI còn có thể lọc bỏ tiếng ồn từ môi trường xung quanh như sân bay hay quán cà phê, đảm bảo cuộc trò chuyện của bạn không bị gián đoạn.

Tính năng này sẽ hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ và được triển khai đầu tiên tại Mỹ, Ấn Độ và Mexico trước khi mở rộng ra toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng cần có kết nối internet để sử dụng.

Ngoài ra, Google Translate còn chính thức lấn sân vào lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ. Nhận thấy 1/3 người dùng tìm đến ứng dụng để hỗ trợ việc học, Google đã tích hợp chế độ Practice. Người dùng có thể thiết lập trình độ và mục tiêu học tập, sau đó AI sẽ tự động tạo ra các tình huống giao tiếp thực tế để bạn rèn luyện kỹ năng nghe và nói. Các bài tập này được thiết kế bởi chuyên gia ngôn ngữ và có khả năng tự điều chỉnh độ khó theo thời gian thực để phù hợp với sự tiến bộ của bạn.

Cả hai tính năng đột phá này đều được cung cấp miễn phí. Đây được xem là bước đi chiến lược của Google trong việc ứng dụng AI để phá vỡ mọi rào cản về giao tiếp và học tập trên toàn cầu.

Tác giả: Bạch Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn