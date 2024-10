Gọi vốn đầu tư vào Công ty Đại An Global rồi chiếm đoạt

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Để có tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh gia công đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung, SN 1985, nơi thường trú: Thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global, mã số doanh nghiệp: 0601243173 (gọi tắt là Công ty Đại An Global) thông qua các mối quan hệ xã hội giới thiệu đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang, SN 1986, nơi thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, để kêu gọi đầu tư góp vốn vào công ty.

Từ ngày 10/6/2023 đến 18/8/2023, Giang nhiều lần chuyển tiền góp vốn đầu tư với tổng số tiền là 4.647.999.999 đồng. Sau khi Giang chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, là người trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Nhung chỉ sử dụng một phần tiền góp vốn đúng mục đích theo thỏa thuận là chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đại An Global, số tiền còn lại Nhung sử dụng chi tiêu vào các mục đích cá nhân mà không được sự đồng ý của Giang như đầu tư tiền ảo, trả nợ, làm sổ đỏ...

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc do đơn vị thụ lý, điều tra từ trước đến nay để xác định tổ chức, cá nhân được Nguyễn Thị Nhung kêu gọi, góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh với cách thức nêu trên.

Thông tin, tài liệu nếu có đề nghị các đơn vị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến đối tượng và vụ án nêu trên, đề nghị các đơn vị hướng dẫn liên hệ Đại úy Trần Quang Triển - điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định. SĐT: 0911.413.383 để được giải quyết.

