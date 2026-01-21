Giữa Hà Nội vội vã, có một nơi yên bình đến lạ mà giới trẻ đang rủ nhau tìm về

Những ngày vừa qua, bộ phim Phù sa ngọt phát sóng trên Đài Truyền hình Hà Nội khép lại đã mang đến cho khán giả những thước phim đậm chất điện ảnh và giàu cảm xúc về bãi bồi cùng không gian ven sông Hồng. Qua từng khuôn hình chậm rãi, mềm mại, dòng sông hiện lên không chỉ là một cảnh quan quen thuộc của Hà Nội, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, nhịp sống cùng năm tháng.

Phù sa ngọt không ồn ào kịch tính, mà chậm rãi dẫn dắt người xem bước vào một Hà Nội bình yên, mộc mạc, có chiều sâu.

Hình ảnh bãi bồi sông Hồng trong phim Phù sa ngọt

Sau khi bộ phim lên sóng, những hình ảnh đẹp về cảnh quan và sự đổi thay của đời sống nhân vật đã nhanh chóng chạm tới cảm xúc của đông đảo khán giả nhờ góc nhìn mới mẻ, tinh tế về sông Hồng. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã để lại những dòng bình luận chia sẻ những kỷ niệm, những trải nghiệm rất riêng gắn với bãi giữa sông Hồng, khu vực ven cầu Long Biên.

Với họ, Phù sa ngọt không chỉ đơn thuần là một bộ phim để thưởng thức, mà còn như một nhịp cầu ký ức, khơi dậy nỗi nhớ, niềm thương và làm hiện lên vẻ đẹp rất Hà Nội của dòng sông mang nặng phù sa suốt dọc dài lịch sử của Thành phố.

Nhiều khán giả trẻ tìm đến bãi giữa sông Hồng để tham quan, check-in, ghi lại những khoảnh khắc đời thường từng xuất hiện trong phim. Hoạt động này được xem như cách tiếp cận gần hơn với không gian, nhịp sống của người dân địa phương, đồng thời lưu giữ hình ảnh bãi giữa trong giai đoạn chuyển mình trước khi Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được hình thành, tạo diện mạo mới cho hai bên bờ sông.

Cuộc sống bình dị của những người dân ven bãi sông Hồng

Không chỉ đơn thuần là một bối cảnh điện ảnh, bãi giữa hiện lên như một phần ký ức sống động của Hà Nội: mộc mạc, bình yên và thấm đẫm hơi thở phù sa, đúng như tinh thần bộ phim đã truyền tải.

Có một Hà Nội hoang sơ - không tiếng còi xe, không khói bụi, chỉ có gió sông mát rượi vào mùa hè, lãng đãng vào mùa đông, mùi đất ẩm và màu xanh trải dài của cỏ cây, hoa lá.

Bãi giữa sông Hồng lãng mạn dưới ánh hoàng hôn

Đến bãi giữa sông Hồng, ấn tượng dễ nhận thấy là không gian thiên nhiên trong lành, yên bình hiếm có giữa lòng Thủ đô. Cảnh quan nơi đây thay đổi theo từng ngày, mang những sắc thái khác nhau của sông nước và thảm xanh. Những lối đất nhỏ, vạt ngô, luống rau, bãi chuối và cỏ lau đan xen, tạo nên bức tranh mộc mạc.

Giữa lòng Hà Nội vẫn tồn tại một không gian “đơn sơ” đến vậy!

Nhiều bạn trẻ tỏ ra bất ngờ khi nhận ra giữa Hà Nội hiện đại vẫn tồn tại một không gian "đơn sơ" đến vậy bên dòng sông trải dài, yên bình. Nếu được quy hoạch bằng những công viên, những khu sinh thái, những khu đô thị… thì giá trị của không gian này mới xứng đáng với tầm vóc văn hóa, lịch sử, với những giá trị tinh thần mà dòng sông đã mang lại.

Nhiều khán giả cho rằng điều chạm đến cảm xúc nhất chính là hình ảnh con người bãi giữa hiện lên tự nhiên, thư thái trong không gian thiên nhiên, không sắp đặt hay tô vẽ. Qua đó, một Hà Nội hiện ra khác với đô thị lõi chật chội, ngột ngạt thường thấy - một Hà Nội ven sông khoáng đạt, giàu sức sống và đậm chất thơ.

Cuộc sống của người dân Hà Nội ven sông cũng tất bật với trồng trọt, chăn nuôi

Vào mùa lau nở, bãi giữa sông Hồng phủ một gam trắng ngà, không gian trở nên thoáng đãng và yên bình hơn. Cảnh quan này tạo nên điểm nhấn đặc biệt giữa lòng đô thị. Cách đó không xa, khu vực dưới chân cầu Long Biên cũng thu hút mọi người đến tham quan, ngắm nhìn những bãi hoa cánh bướm, hoa cải nở rộ vào mùa đông. Sắc hoa trải dài, tạo điểm nhấn sinh động, tương phản với cây cầu thép trăm năm tuổi, góp phần làm nổi bật diện mạo cảnh quan ven sông.

Nhiều bạn trẻ, nhiếp ảnh đến đây để ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp giữa vườn hoa bãi đá

Sau những cơn bão lũ rút, đất đai được bồi đắp lớp phù sa màu mỡ, các vườn hoa lại hồi sinh, đồng loạt nở rộ và khoe sắc rực rỡ.

Nhiều người xem "Phù sa ngọt" cũng chia sẻ rằng, bộ phim đã khơi dậy trong họ mong muốn được quay lại sông Hồng, được một lần nữa hòa mình vào thiên nhiên, đi bộ trên những con đường đất, ngồi lặng yên ngắm Hà Nội theo cách riêng của họ.

Chính sự mộc mạc, không hoàn hảo ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, khiến bãi giữa trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, điện ảnh và những ai yêu Hà Nội.

Nhiều người tới đây để tìm về sự yên bình, để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai quy hoạch, chỉnh trang bãi giữa sông Hồng theo hướng hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan tự nhiên và phát triển không gian công cộng. Không chỉ có những đổi thay phận người trong Phù sa ngọt, người dân hai bên bờ sông Hồng hy vọng nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn sinh thái, văn hóa của Thủ đô, vừa gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, vừa mang đến những không gian sinh hoạt, trải nghiệm gần gũi với cảnh quan cho người dân.

Bãi giữa sông Hồng hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn sinh thái của Thủ đô.

Bãi giữa sông Hồng khi ấy không chỉ tồn tại trong phim ảnh hay ký ức, mà còn tiếp tục sống động trong nhịp sống hiện đại giữa lòng Hà Nội đang chuyển mình.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn