Gió Đông Bắc gây biển động mạnh

Ở vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Ở trạm Cô Tô có gió giật mạnh cấp 7, trạm Bạch Long Vỹ và Hòn Dấu có gió giật mạnh cấp 6.

Ngày và đêm 08/02, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Gió mùa Đông Bắc gây biển động mạnh, sóng cao tới 6m trên Biển Đông.

Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng cao 3-6m trên các vùng biển Việt Nam

Ngày 09/02, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ đêm 09/02, gió trên các vùng biển hoạt động yếu dần.

