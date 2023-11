Gió mùa đông bắc sắp tràn về, vùng núi có thể rét đậm rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều 30/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ đêm 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc trời rét. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ khoảng đêm 30/11-3/12, Nam Nghệ An đến Bình Định mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau mưa rào và dông.

Ngày và đêm hôm nay 29/11, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4,5m. Vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngày 30/11, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ chiều tối 30/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có thể ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

