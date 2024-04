Giải tỏa kê biên biệt thự 'khủng' diện tích 2.280 m2 của đại gia Phát 'dầu'

Theo VKSND TP Hải Phòng, thi hành Bản án số 84 ngày 19-6-2021 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 40 ngày 4-8-2021 của TAND TP Hải Phòng, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ra Quyết định thi hành án số 777 ngày 6-8-2021 đối với ông Ngô Văn Phát (hộ khẩu tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; nơi cư trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) phải thi hành các khoản: 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; phạt tiền 50 triệu đồng để sung vào ngân sách nhà nước; số tiền thu lợi bất chính là 135.264.860.492 đồng.

Biệt thự "khủng" của đại gia Phát "dầu" trên đường Lê Hồng Phong

Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì kê biên đối với tài sản là thửa đất số 07/13A, 08/13A và tài sản gắn liền trên đất (theo Giấy chứng nhận số: BN827669 ngày 10-3-2014, số CB 238457 ngày 13-8-2015 của UBND quận Hải An) tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An theo Lệnh kê biên tài sản số 01 ngày 12-1-2021 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Đây là một trong số các vụ việc mà Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng tổ chức thi hành án với số tiền phải thi hành án rất lớn.

Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 26 ngày 26-8-2021 và tiến hành kê biên, xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động Vertu, thu được số tiền 2.397.578.000 đồng để thi hành khoản tiền thu lợi bất chính của ông Ngô Văn Phát.

Quá trình tổ chức thi hành án, dưới sự thuyết phục của cơ quan thi hành án và Viện kiểm sát, gia đình ông Ngô Văn Phát đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và các khoản tiền phạt theo đúng bản án và quyết định thi hành án.

Do đó, ngày 2-4, tại thửa đất số 07/13A, 08/13A số 9, Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Cục Thi hành án dân sự phối hợp VKSND thành phố cùng đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát. Đồng thời cũng tiến hành bàn giao toàn bộ quyền sử dụng đất 2.280 m2 đất và tài sản gắn liền với đất là 1 căn biệt thự tại thửa đất nêu trên cho ông Ngô Văn Phát và đại diện theo ủy quyền.

Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng tổ chức giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tháng 6-2021, TAND TP Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp "ma" để bán 25.125 hóa đơn GTGT với tổng số tiền lên đến hơn 17 ngàn tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 161 tỉ đồng tiền thuế GTGT của Nhà nước ra xét xử.

TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù cho tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Ngoài ra, bị cáo Phát còn phải nộp hơn 161 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.

Trong quá trình điều tra, ông Ngô Văn Phát đã nộp được hơn 26,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Trước khi bị bắt khởi tố, bắt giam về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", ông Ngô Văn Phát khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở TP Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

