Giai đoạn quyết định của V.League

Kết thúc lượt đi V.League 2024-2025, Thể Công Viettel là đội bóng đã giành vị trí đầu bảng với 25 điểm. Các đội xếp sau lần lượt là Nam Định (24 điểm), Thanh Hóa (23 điểm), Hà Nội FC (21 điểm). Vòng 14, khởi đầu giai đoạn 2 V.League 2024-2025 bắt đầu từ ngày 21/2 với trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Đại diện đầu tiên trong top 4 đã xuất trận.

Những trận đấu tiếp theo, các đội bóng khác cũng lần lượt có những trận đấu quan trọng mà kết quả có thể ảnh hưởng đến thứ hạng top 4. Do vậy, các ứng viên cần tận dụng mọi cơ hội để không sảy chân. Theo nhận định từ VPF, Đông Á Thanh Hóa tái đấu với Quảng Nam sau 4 ngày. Trong trận đấu bù ở vòng 11 vừa qua tại sân Tam Kỳ, mặc dù được đánh giá cao hơn về lực lượng cũng như phong độ trước đó, nhưng Thanh Hóa đã chơi thể hiện được thực lực trước một Quảng Nam đầy quả cảm và cực kỳ quyết tâm để rồi chịu thua với tỷ số sát nút.

CLB Bóng đá Công an Hà Nội sẽ tái đấu Thể Công Viettel. Ảnh: Minh Dân

Chứng kiến trận thua ấy, hẳn ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh đã có rất nhiều điều để rút kinh nghiệm cùng các học trò trước cuộc chạm trán lượt về. Lợi thế sân nhà, cộng thêm sự trở lại của huấn luyện viên Popov sẽ giúp Thanh Hóa trở lại là chính mình với quyết tâm đòi lại “món nợ” và giành trọn 3 điểm. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn của đội khách hẳn cũng hiểu rõ tình thế và lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công chặt chẽ sở trường với hy vọng có 1 điểm.

Tại sân Hàng Đẫy, cuộc tái đấu giữa CLB Bóng đá Công an Hà Nội và Thể Công Viettel tiếp tục được mong chờ sẽ diễn ra rất hấp dẫn. Trước đó, Thể Công Viettel đã thắng sát nút tại sân Mỹ Đình trong trận đấu bù của vòng 11, vươn lên ngôi đầu bảng. Trong những trận vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã cho thấy sự ổn định về lối chơi, đồng thời với sự đồng đều giữa các tuyến. Về lực lượng, có thể khẳng định là Thể Công Viettel hiện không kém cạnh gì so với CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Trong khi ấy, dù sở hữu dàn cầu thủ với rất nhiều ngôi sao nhưng đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking vẫn có dấu hiệu “phập phù” về phong độ. Có thể nói đây là trận đấu mà Công an Hà Nội đang có một “động lực kép”: Vừa đòi lại “món nợ” 4 ngày trước, vừa qua đó tiếp cận nhóm đầu với hy vọng có thể top 3 chung cuộc. Nhưng Thể Công Viettel cũng có mục tiêu rất rõ ràng: Đá chắc chắn từng trận để giữ ngôi đầu hay ít nhất là 1 vị trí trong tốp đầu để tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch.

Ở trận đấu muộn nhất diễn ra vào ngày thứ hai (24/2) tại sân Thiên Trường, nơi các nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định gặp Quy Nhơn Bình Định. Việc đã chính thức dừng bước tại AFC Champions League 2 thực sự đáng tiếc nhưng trên một chừng mực nào đó sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tập trung cao hơn vào mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ở V.League 1 mùa này. Việc đang tạm xếp dưới Thể Công Viettel và cũng chỉ hơn đội đứng sau là Thanh Hóa cùng vỏn vẹn 1 điểm cho thấy khó khăn và thử thách còn nguyên vẹn ở phía trước. Dường như khoảng trống mà Nguyễn Xuân Son để lại vẫn chưa có phương cách hữu hiệu để lấp đầy. Nhưng dù như vậy thì đội bóng thành Nam vẫn đương nhiên được xếp “cửa trên” khi tái ngộ Bình Định (2 đội hòa trong trận lượt đi tại Quy Nhơn). Khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, kết quả mỗi trận đấu sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng nhóm đầu. Chính vì thế, các ứng cử viên tranh ngôi vô địch sẽ phải rất thận trọng. Đây cũng là thời điểm chứng minh bản lĩnh của từng đội bóng.

Sân Hà Tĩnh chưa đảm bảo điều kiện thi đấu Ngày 21/2, cán bộ phòng tổ chức thi đấu của VPF đã tiến hành kiểm tra chất lượng mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh. Qua đánh giá sơ bộ, sân đấu này chưa đạt yêu cầu chất lượng tối đa. Đại diện Ban tổ chức nhận định rằng mặt sân cỏ vẫn còn mềm và một số khu vực trên sân có thảm cỏ thưa. Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh đã xin gia hạn thêm 3 ngày để thực hiện các biện pháp khắc phục. Vì vậy, VPF đã đồng ý gia hạn thời gian đến hết ngày 24/2 để hoàn thiện việc sửa chữa sân Hà Tĩnh. Trong trường hợp sân không đủ tiêu chuẩn vào thời gian này, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải thi đấu tại sân phụ trong trận đấu gặp Thanh Hóa ở vòng 15. Trong trường hợp phải thi đấu tại sân phụ, nhiều khả năng câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chọn sân Vinh của Sông Lam Nghệ An, cách hơn 50 km từ Hà Tĩnh. Ở vòng 14 V.League 2024-2025, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội duy nhất chưa thua trong lượt đi, giành được 19 điểm, trong đó có 11 điểm trên sân nhà. Trước đó, nhận thấy thực trạng đi xuống của mặt sân vận động Hà Tĩnh và Quy Nhơn, Ban tổ chức V.League 2024-2025 đã gửi công văn yêu cầu 2 đội bóng cần ngay lập tức có biện pháp khắc phục. Đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đá trận sân nhà ngày 28/2 gặp Thanh Hóa), VPF sẽ kiểm tra sân vào ngày 21/2. Còn với câu lạc bộ Bình Định (đá trận sân nhà ngày 1/3 gặp Bình Dương), VPF sẽ kiểm tra sân vào ngày 22/2. Nếu sân nào không đảm bảo được yêu cầu thì đội bóng đó phải đăng kí sân khác làm sân nhà. Đây là động thái cứng rắn của VPF để chấn chỉnh điều kiện sân bãi của các đội V.League. H.H

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân