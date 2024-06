Giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt dưới móng nhà

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h53 ngày 1/6. Thời điểm này, ông Hoàng Phúc S. (SN 1971), trú tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh bị rơi điện thoại xuống khe tường ranh giới giữa nhà ông và nhà hàng xóm.

Ông S. đã tháo khung cửa sổ, sau đó chui xuống khe để lấy. Quá trình này, ông đã bị mắc kẹt tại vị trí giữa 2 móng bê tông của 2 nhà.

Hiện trường vị trí ông S. bị mắc kẹt tại phần móng bê tông giữa 2 nhà.

Ngay sau đó, ông được người nhà và người dân xung quanh tiến hành cứu lên nhưng không thành công.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh đã tiếp cận hiện trường. Sau khi trấn an, động viên nạn nhân bình tĩnh, bằng phương pháp cứu hộ đã nhanh chóng đưa được nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt trong tình trạng xây xát phần mềm và luội người vì khó thở.

Ông S.được đưa lên khỏi vị trí mắc kẹt trong tình trạng khó thở.

Sau khi được sơ cứu, sức khoẻ nạn nhân đã ổn định.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn