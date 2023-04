Giá xăng RON95 tăng mạnh hơn 1.100 đồng/lít

Việc giá xăng dầu tăng mạnh khiến cho các doanh nghiệp đầu mối siết lại chiết khấu chi cho các đại lý, nguồn cung hàng đưa ra nhỏ giọt. Theo các thương nhân phân phối và đại lý bán lẻ xăng dầu, từ nhiều ngày qua việc nhập hàng bị hạn chế, nếu không thì phải chấp nhận mua hàng với mức chiết khấu thấp chỉ vài trăm đến 0 đồng. Mặc dù nguồn cung trên thị trường không thiếu nhưng do mức chiết khấu thấp, nên các đại lý bán lẻ than thở kinh doanh ngày càng khó khăn do thua lỗ. Bởi mức chiết khấu như vậy trừ đi các chi phí, doanh nghiệp hầu như không có lãi.