Giả phó giám đốc công an tỉnh để lừa đảo trên 4,5 tỉ đồng

Ngày 4-11, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Lê Quốc Thiện (SN 2002; ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Quốc Thiện

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền trả nợ nên Thiện nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dì ruột đang định cư ở nước ngoài. Theo đó, tháng 11-2023, Thiện nói với dì của mình là đang xin vào biên chế của Công an tỉnh Tiền Giang. Do đó, Thiện nói dì chuyển tiền về cho Thiện để "lo lót" vào ngành.

Sau đó, Thiện nói với người dì là được tuyển vào công an nên nhờ dì gửi tiền về để giúp đỡ, đồng thời kết nối dì với tài khoản giả danh lãnh đạo.

Thiện thuê 3 tài khoản Zalo giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang rồi kết nối với dì của mình làm quen và gợi ý cho dì mua 4 ô tô thanh lý với giá rẻ.

Với thủ đoạn này, từ tháng 11-2023 đến tháng 8-2024, Thiện đã lừa đảo chiếm đoạt của dì ruột trên 4,5 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người lao động