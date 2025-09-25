Ghép bàn tay vào chân cho cô gái 18 tuổi mang song thai để chờ ngày nối lại

Trưa 25-9, Phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tại đây, chúng tôi gặp chị L.N.P (18 tuổi)- người phụ nữ mang song thai ở tuần thứ 23 không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn.

Chị P. cho biết không còn cảm giác đau đớn, gục ngã mà thay vào đó là niềm tin về sự hồi sinh của cánh tay phải

Sau ca phẫu thuật, chị P. trông rất tươi tắn, rạng rỡ và nói chuyện rất nhiều mỗi khi có ai tới thăm.

Chị kể, lúc tới bệnh viện, chị có trao đổi với bác sĩ là mong muốn có thể giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình.

Từ ước nguyện đó, các bác sĩ đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng đầy tính nhân văn là sẽ tiến hành bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân phải, kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay vào thời điểm thích hợp hơn.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Chị P. chia sẻ về vụ tai nạn và ước nguyện giữ lại đôi tay để ẵm con

Đây là một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và liên tục giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời phải đảm bảo ổn định sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Ca mổ kéo dài liên tục 3 giờ, các bác sĩ vừa thực hiện nối mạch để ghép tạm bàn tay vào chân, vừa theo dõi sát tình trạng thai nhi để đảm bảo không xảy ra biến chứng nào ngoài ý muốn.

Mẹ chị P. lúc mới nghe tin dữ về con gái đã ngất lịm đi, đến sáng nay tinh thần bà mới phấn khởi hơn khi sức khỏe con gái tiến triển tốt

Kết quả bước đầu rất khả quan: Tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt.

Chị P. cho biết, bác sĩ thông báo là có thể sau khi mổ lấy em bé, sức khỏe mẹ ổn định thì sẽ tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay.

Người phụ nữ 57 tuổi hay tin về chị P. đã lặn lội đến tận nơi thăm hỏi, động viên và tặng chị số tiền 2 triệu đồng.

Trong sáng nay, có nhiều nhà hảo tâm đã đến bệnh viện thăm chị P. Bà Dương Thị Khanh, 57 tuổi ở phường Phú An, TP HCM, cho biết vừa nghe tin về hoàn cảnh này đã tức tốc chạy xe máy xuống bệnh viện để hỏi thăm và gửi chút quà động viên chị P. mau khỏe lại.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, những trường hợp liên hệ với bệnh viện đều được kết nối tới tận chị P.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động