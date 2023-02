Gã trộm xảo trá 'đụng độ' ngay cô chủ nhà ngây thơ và cái kết

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại màn trộm cắp xe "ảo diệu" khiến người xem cũng phải ngỡ ngàng vì độ giảo hoạt của kẻ xấu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h trưa 6/2 vừa qua và được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến. Thời điểm này, trước cửa ngôi nhà có 2 ô tô đang đậu cùng với đó là 1 chiếc xe máy của khách cũng dựng ngoài sân hè. Một thanh niên mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm bất ngờ đi thẳng tới chiếc xe máy đang dựng trên hè, lấm lét bẻ khóa cổ, rồi nhảy lên xe định phóng đi.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Gã trộm xảo trá gặp ngay cô chủ nhà ngây thơ và cái kết

Thấy có người lạ bất ngờ đến dắt xe máy của khách, chủ nhà vội chạy ra ngăn cản. Hai bên nói qua lại với nhau một hồi. Gã thanh niên liên tục khẳng định với cô chủ nhà rằng đã mượn xe vị khách kia rồi. Thậm chí gã này giảo hoạt đến nỗi giả vờ vào trong gọi với để xác minh với chủ xe.

Cô chủ nhà ngây thơ lúc này nửa tin nửa ngờ cũng chạy vào trong hỏi chủ xe cho rõ. Tuy nhiên, nhân lúc cô gái vào nhà, gã thanh niên vội vã nhảy lên xe rồi "chuồn" mất.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về không ít bàn luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước chiêu thức lừa người, trộm cắp tinh vi của kẻ xấu. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng cô gái đã quá cả tin nên mới bị tên trộm gian xảo qua mặt.

Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh đến nhiều người, khi trông coi nhà cửa hay xe cộ, tuyệt đối cảnh giác không tin tưởng và phải kiểm tra xác nhận chắc chắn thông tin đối tượng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn