Foden rực sáng

Foden chơi ấn tượng.

Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, Phil Foden nối dài mạch phong độ ấn tượng. Kể từ FIFA Club World Cup 2025, tiền vệ người Anh chiếm lại sự tin tưởng từ ban huấn luyện với 5 bàn thắng, 3 đường kiến tạo sau 9 lần ra sân.

Phút 18 trận đấu trên sân John Smith, Foden ban bật với đồng đội ở trung lộ rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái từ ngoài vùng cấm, hạ thủ môn. Đến phút 84, Foden bị vây bởi 4 hậu vệ nhưng vẫn có thể chọc khe, mở ra khoảng trống cho Savinho. Cầu thủ người Brazil dứt điểm đưa bóng dội xà rồi nằm gọn trong lưới.

Với 1 bàn, 1 kiến tạo, tỷ lệ chuyền chính xác 92%, 4/5 lần thắng tranh chấp, 34 đường chuyền chuẩn xác ở một phần ba sân đối thủ, Foden được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Man City duy trì mạch trận bất bại, đồng thời bảo toàn thể lực cho các trụ cột để hướng đến 2 trận đấu quan trọng liên tiếp, đó là cuộc tiếp đón Burnley tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này và chuyến hành quân đến sân của AS Monaco tại League Phase, Champions League vào ngày 2/10.

Chiến thắng trước Huddersfield giúp đội chủ sân Etihad vào vòng 1/8 League Cup, giải đấu thầy trò Pep Guardiola từng vô địch 4 mùa liên tiếp từ 2017/18 đến 2020/21. Trong 4 mùa giải vừa qua, thành tích tốt nhất của "The Cityzens" tại giải đấu cúp quốc nội này chỉ là tứ kết.

Cùng giờ, các đại diện Premier League khác là Tottenham, Newcastle và Arsenal cũng giành chiến thắng nhẹ nhàng để đi tiếp tại Cúp liên đoàn.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn