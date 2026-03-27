Eric Vương vừa bị bắt là ai?

Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (còn gọi là Eric Vương), Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Vụ việc được xác định xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành.

Sinh năm 1984 tại Cần Thơ, ông Nhân có xuất phát điểm là dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi ngành y dược, ông sớm chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ tài chính, trở thành một trong những gương mặt tham gia thị trường fintech và blockchain tại Việt Nam từ khá sớm. Quá trình chuyển dịch này đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông, khi từ một chuyên môn hoàn toàn khác, ông dần xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực tài sản số.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Vương Lê Vĩnh Nhân giữ nhiều vai trò lãnh đạo tại các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến công nghệ tài chính. Ông là đồng sáng lập VNDC, dự án tiền thân của ONUS.

Cụ thể, từ năm 2009 đến nay, ông giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TrustPay. Ông đồng thời là Đồng sáng lập kiêm CEO VNDC.IO - tổ chức phát triển stablecoin VNDC, nền tảng sau này được kế thừa và phát triển thành ONUS với hơn 7 triệu người dùng trong và ngoài nước (tính đến năm 2025).

Năm 2022, ông đồng sáng lập và đảm nhiệm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo, góp phần hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đến thời điểm hiện tại, ông Vương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị HVA Group, Phó Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam và Tổng Giám đốc Quỹ FundGo.

Trong hệ sinh thái liên quan, HVA từng nắm giữ cổ phần tại VNDC và tiếp tục đầu tư vào ONUS Chain. Đến tháng 10/2025, Vemanti Group do ông làm Chủ tịch đã hoàn tất việc thâu tóm 100% cổ phần ONUS, mở rộng quy mô kiểm soát hệ sinh thái.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong năm 2025, ông Nhân còn thành lập sàn giao dịch tài sản số DNEX với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, đồng thời liên quan đến nhiều dự án khác như TrustPay hay quỹ điện ảnh FundGo Cinema. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông còn được biết đến là tác giả cuốn sách “Quốc Gia Tích Sản”, trong đó chia sẻ các quan điểm về quản lý tài chính cá nhân và tích lũy tài sản.

Từng xuất hiện trên truyền thông với những phát ngôn về giá trị doanh nghiệp trong thời đại số, ông Nhân cho rằng tài sản không chỉ nằm ở những gì doanh nghiệp sở hữu mà còn ở khả năng khai thác hệ sinh thái, dữ liệu, tri thức và niềm tin.

Tuy nhiên, về khía cạnh dữ liệu, tháng 12/2021, ONUS từng đối mặt với sự cố rò rỉ thông tin khi tin tặc rao bán 9TB dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch của hơn 1,92 triệu tài khoản. Ở thời điểm hiện tại, sự cố gián đoạn diện rộng do thiếu thiết bị xác thực OTP tiếp tục đặt ra các yêu cầu về năng lực duy trì vận hành và quản trị rủi ro đối với mạng lưới hệ sinh thái này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991, Quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Cơ quan điều tra xác định, để thu hút dòng tiền và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo xây dựng các chiến dịch quảng bá với nội dung không đúng sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; đồng thời tổ chức các giao dịch nội bộ nhằm tạo cung, cầu giả tạo, qua đó thao túng, điều chỉnh giá theo ý đồ. Ngoài các đối tượng nêu trên, một bị can khác bị khởi tố, tạm giam về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện KSND Tối cao (Vụ 1) phê chuẩn theo quy định. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chủ động liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, điện thoại 0692.209.027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

