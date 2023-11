Em trai say xỉn đâm chết chị ruột

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị T. (SN 1962, trú tại thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm) đang ở nhà, bỗng ông Nguyễn Tám (SN 1964, em ruột bà T. và ngụ cùng địa phương) đến nhà trong tình trạng say rượu.

Ảnh minh họa



Sau lời qua tiếng lại, ông Nguyễn Tám dùng dao đâm bà T. và bỏ đi về nhà. Tại nhà mình, ông Tám uống thuốc tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị T. được người dân địa phương phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Được biết, ông Nguyễn Tám sống một mình và thường xuyên uống rượu say xỉn. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an huyện Cam Lâm điều tra làm rõ.

Tác giả: Dương Vương

Nguồn tin: congly.vn