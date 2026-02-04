Duyên Quỳnh xin lỗi, nói rút kinh nghiệm sau ồn ào hát nhép

Nguyễn Duyên Quỳnh hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 - Ảnh: BTC

Tối 3-2, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh gửi lời xin lỗi khán giả trên trang cá nhân sau khi lộ hát nhép bị bàn tán trên mạng xã hội.

Cô viết: “Quỳnh có nhiều đêm thức trắng, đọc những bình luận của mọi người, nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân, tự trách bản thân rất nhiều.

Tất cả đều là sự thiếu sót đến từ phía Quỳnh và Quỳnh rất muốn được thành tâm xin lỗi. Xin lỗi vì chưa mang lại trải nghiệm đẹp, hoàn chỉnh, chuyên nghiệp tới khán giả. Xin lỗi vì đã để mọi người phải bận lòng, khó chịu vì Quỳnh.

Thời gian qua với Quỳnh là một chặng đường thật mới, có nỗi buồn nhưng cũng có cả hạnh phúc, hạnh phúc vì đã được làm nghề, được tới gần hơn với nhiều người.

Nhưng cũng từ đó, Quỳnh nhận ra bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Quỳnh thật tâm xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và không ngại nắn nót lại chính mình, sửa đổi để tốt hơn, chỉn chu hơn”.

Giọng ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình gửi lời cảm ơn khán giả đã bình luận góp ý. Cô đã ghim lại xin lỗi ở đầu trang như một lời nhắc nhớ bản thân cho chặng đường phía trước.

“Chỉ xin mọi người rộng lòng cho Quỳnh thêm thời gian sửa đổi và vẫn được chăm chỉ làm nghề, được hết mình với tình yêu âm nhạc… Xin thật lòng xin lỗi và cảm ơn mọi người thật nhiều” - Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh mong khán giả rộng lòng cho cô thêm thời gian sửa đổi - Ảnh: BTC

Trước đó, trong lễ trao giải Làn sóng xanh, Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình - ca khúc giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả.

Tuy nhiên có đoạn Duyên Quỳnh buông micro phiêu theo nhạc và đưa micro trở lên chậm hơn, trong khi giọng hát của cô vẫn cất lên.

Đoạn video ghi lại sự cố này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận trái chiều.

Phần đông ý kiến cho rằng việc hát nhép khó có thể chấp nhận. Nhưng cũng có ý kiến nhận xét với những chương trình lớn, đặc biệt có truyền hình trực tiếp, các ca sĩ thường không hát live hoàn toàn hoặc hát đè để bảo đảm chất lượng chương trình. Điều này đòi hỏi ca sĩ cần xử lý khéo léo để tránh lộ hát nhép.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ