Duyên Quỳnh gây bàn tán khi lộ hát nhép

Tiết mục của cô thuộc loạt ca khúc mở màn lễ trao giải Làn Sóng Xanh, hôm 30/1. Sau điệp khúc đầu tiên, Duyên Quỳnh buông micro và phiêu theo đoạn nhạc nghỉ. Tuy nhiên, phần hát kế tiếp bắt đầu ngay sau đó khiến cô đưa micro trở lại vị trí chậm hơn, trong khi giọng hát vẫn cất lên.

Đoạn video ghi lại sự cố của Duyên Quỳnh lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều luồng ý kiến. Phần đông khán giả nói việc cô hát nhép bài của mình là khó chấp nhận. Số khác cho rằng ở nhiều chương trình lớn, các ca sĩ thường không hát live hoàn toàn hoặc hát đè để bảo đảm chất lượng sự kiện, tuy nhiên cần xử lý khéo.

Duyên Quỳnh nói ''rất tiếc về sự cố này'', sau đó không chia sẻ thêm. Ở bài đăng mừng chiếc cúp Làn Sóng Xanh của cô cùng Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, khi khán giả nhắc ''bớt phiêu'' để tiết mục được trọn vẹn, ca sĩ nói ''xin rút kinh nghiệm''. Hiện ban tổ chức giải Làn Sóng Xanh chưa có phản hồi.

Duyên Quỳnh trên sân khấu Làn Sóng Xanh. Ảnh: Ban tổ chức

Viết tiếp câu chuyện hòa bình được hưởng ứng trong tháng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), giúp tên tuổi Duyên Quỳnh được phổ biến rộng rãi hơn. Đây là ca khúc chủ đề của album cùng tên do cô phối hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện cuối năm 2023, dịp mừng 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023).

Ngoài Duyên Quỳnh, tác phẩm được nhiều giọng ca thể hiện thành công như Võ Hạ Trâm, Tùng Dương. Tại gala trao giải Làn Sóng Xanh 2025, sáng tác này nhận Giải thưởng đặc biệt. Trước đó, ca khúc cũng được vinh danh Bài hát đặc biệt của năm ở Vietnam iContent Awards 2025.

Duyên Quỳnh 36 tuổi, quê Đăk Lăk, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM năm 2015. Sau khi ra trường, cô làm việc cho Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO). Đầu năm 2019, cô thi Ban nhạc quyền năng, đoạt giải á quân. Cùng năm, Duyên Quỳnh đoạt quán quân Người kể chuyện tình mùa ba. Sau cuộc thi, bên cạnh đi hát, ca sĩ còn lồng tiếng phim, sáng tác nhạc.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: vnexpress.net