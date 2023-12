Dừng xe máy trên cầu Tân An, người đàn ông bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây

Khoảng 10h ngày 21/12, nhiều người lưu thông trên tuyến tránh TP Tân An, tỉnh Long An phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường lưu thông qua cầu Tân An (hướng từ Long An đi Tiền Giang).

Chiếc xe gắn máy của nạn nhân để lại giữa cầu.

Khi đến giữa cầu, người đàn ông này dừng xe gắn máy rồi bất ngờ leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây. Nhiều người đã chạy đến với ý định can ngăn nhưng không kịp. Người đàn ông chới với dưới dòng nước rồi mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp với một số ghe thuyền của người dân đang lưu thông ở khu vực cầu Tân An tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Thông qua biển số xe gắn máy mà nạn nhân để lại, Công an TP Tân An phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn