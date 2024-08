Đưa tro cốt người bạn Mỹ Merle Ratner về Việt Nam theo di nguyện

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh bà Merle Ratner dù sinh ra tại Mỹ nhưng đã dành trọn vẹn nghĩa tình cho Việt Nam - đất nước đã trở thành Tổ quốc thứ hai của bà; khẳng định Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm, cống hiến của bà đối với sự nghiệp kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc phát triển, hội nhập của Việt Nam; Đảng và Nhà nước Việt Nam chờ đón bà Merle Ratner như một người thân trở về nhà.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Tiến sỹ Ngô Thanh Nhàn trước bàn thờ bà Merle Ratner.

Đại sứ cho biết lễ rải tro cốt bà Merle Ratner do Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì, cùng với sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, thành ủy và chính quyền thành phố Hải Phòng và các tổ chức liên quan, sẽ diễn ra vào ngày 10/08/2024, tại vùng biển Đồ Sơn, thuộc thành phố Hải Phòng.

Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, chồng bà Merle Ratner, cùng các bạn Mỹ đã bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa tình và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như sự chuẩn bị trang trọng, chu đáo của các cơ quan chức năng cho chuyến trở về quê hương của bà Merle Ratner.

Trong niềm thương nhớ vô hạn, ông Ngô Thanh Nhàn và các bạn Mỹ đã hồi tưởng lại những năm tháng đầy ý nghĩa trong cuộc đời hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết của bà vì hoà bình, độc lập và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam; mong chờ được chứng kiến thời khắc thiêng liêng bà yên nghỉ vĩnh hằng ở Biển Đông của đất nước Việt Nam anh hùng.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang tại nhà Tiến sỹ Ngô Thanh Nhàn ở New York.

Bà Merle Evelyn Ratner, sinh năm 1956 tại thành phố New York, từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam khi mới 13 tuổi và nổi tiếng với hành động treo khẩu hiệu phản chiến lên tượng Nữ thần Tự do. Bà là người đồng sáng lập và điều phối tổ chức "Chiến dịch cứu trợ và Trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam (VAOR-RC)" của khu vực New York.

Sau năm 1975, với tình yêu sâu sắc dành cho Việt Nam, bà Merle Ratner, cùng chồng là Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, đã có nhiều nỗ lực vận động nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, cũng như hỗ trợ cho nhiều hoạt động đối ngoại của Việt Nam và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ và New York.

Bà đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể của Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hữu nghị, Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam…

Bà Merle Ratner đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ở thành phố New York tối 05/02/2024.

Tác giả: Phạm Huân

Nguồn tin: Báo VOV