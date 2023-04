Đưa cây ngã đổ đè cô gái về trụ sở công an

Sáng 24-4, một lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc cây xanh ngã đổ đè 1 cô gái bị thương nên công ty chưa có ý kiến về nguyên nhân vụ việc. "Cơ quan công an đã di chuyển cây xanh bị ngã đổ về trụ sở" - vị này cho biết thêm.

Cây xanh ngã đổ đè bị thương cô gái đi đường đã được đưa về trụ sở công an để điều tra

Theo báo cáo ngày 24-4 của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, ngày 22-4 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xảy ra gió lốc kèm theo mưa đã làm gãy đổ 5 cây và gãy cành 62 cây xanh đường phố và khu vực công cộng.

Trong đó, cây bị ngã đổ tại số nhà 48 đường Y Jút là cây Sao đen, có đường kính thân trên 50cm, cây đã bật gốc ngã ngang đường làm bị thương 1 người dân và hư hại 1 xe con, 1 xe máy. Bên cạnh đó, 1 cây Sao đen bị gãy cành tại đường Đam San cũng đã làm bị thương 1 nhân viên điện lực.

Hiện tại, nạn nhân bị cành gãy rơi trúng người đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Riêng nạn nhân nữ bị cây ngã đổ đè lên người đã được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM để điều trị.

Chị T.T.K.N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã cử cán bộ đến thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Đồng thời, đến hiện trường để phối hợp cùng Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án thành phố xử lý tình trạng nêu trên.

"Sau khi Công an TP Buôn Ma Thuột kiểm tra hiện trường xong, tang vật tại hiện trường gồm 4 lóng cây xanh đã được đưa về công an thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý" - báo cáo nêu.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 22-4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xảy ra gió lớn kèm theo mưa. Lúc này, 1 cây xanh cổ thụ trên đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột bị ngã đổ đè lên chị T.T.K.N. (26 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) đang đi xe máy trên đường.

Ngay lập tức, người đi đường và người dân xung quanh xúm vào cùng nhau khiêng thân cây lên để giải cứu và đưa chị N. lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu.

Người dân xúm vào giải cứu chị T.T.K.N.

Đến sáng 23-4, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đã điều xe cấp cứu hiện đại cùng với ê-kíp y, bác sĩ cấp cứu giỏi lên tận Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để đón bệnh nhân này. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

Được biết, 2 bệnh viện phối hợp với công ty sở hữu chuỗi nhà thuốc Long Châu (nơi chị N. làm việc) hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho chị N.

CLIP: Người dân xúm vào khiêng cây xanh giải cứu cô gái bị cây đè

