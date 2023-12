Dự án Cao tốc Bắc-Nam sẽ bỏ barie đầu vào tại 3 trạm thu phí

Trong ba dự án cao tốc trên, hiện nay Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm dài 49km đi qua tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành, còn hai đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt (Nghệ An, Hà Tĩnh), Cam Lâm-Vĩnh Hảo (Bình Thuận) vẫn đang thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Đây là các dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cụ thể, Cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt dài 50km sẽ được triển khai cả phần trên tuyến và phần hầm, bao gồm toàn bộ hoạt động như khảo sát, thiết kế thi công; cung cấp lắp đặt thiết bị, tích hợp phần mềm và đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Với hai dự án thành phần Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Công ty cổ phần Công nghệ-Viễn thông Elcom được lựa chọn làm đơn vị triển khai hệ thống giao thông thông minh.

Bộ GTVT cũng đưa ra dự kiến lộ trình triển khai hệ thống thu phí không dừng (ETC) sẽ qua 3 giai đoạn.

Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm sẽ được đầu tư hệ thống giao thông thông minh với tổng giá trị hợp đồng gần 350 tỷ đồng, được trang bị hệ thống giao thông thông minh toàn diện bao gồm cả hệ thống giám sát điều hành trên tuyến và hầm, hệ thống thu phí không dừng, hệ thống thông tin liên lạc, camera giao thông…

Cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt được triển khai hệ thống giao thông thông minh toàn diện gồm cả phần trên tuyến và phần hầm với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng, bao gồm tiến hành toàn bộ hoạt động như khảo sát, thiết kế thi công; cung cấp lắp đặt thiết bị, tích hợp phần mềm và đào tạo, chuyển giao công nghệ từ trung tâm quản lý điều hành, camera giám sát giao thông, phát hiện xe, biển báo điện tử, radio, tổng đài hay hệ thống truyền dẫn, cấp nguồn điện…

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đưa ra dự kiến lộ trình triển khai hệ thống thu phí không dừng (ETC) sẽ qua 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2016-2023, các trạm thu phí vẫn có barie, tài khoản có đủ tiền, barie mới mở. Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2024-2025, không còn barie, phương tiện lưu thông đơn làn tự do qua trạm thu phí. Giai đoạn 3 từ năm 2026 trở đi, tại trạm thu phí chỉ còn duy trì giá long môn với thiết bị thu phí gắn bên trên. Các phương tiện lưu thông đa làn tự do qua trạm thu phí.

Đại diện Cục Đường Cao tốc Việt Nam cho biết, qua thời gian vận hành thu phí không dừng, với các tuyến cao tốc liền kề nhau như Nha Trang-Cam Lâm và Cam Lâm-Vĩnh Hảo không nên lắp đặt trạm thu phí trên tuyến chính giữa hai tuyến cao tốc, tổ chức thu phí kín liên thông và phân chia doanh thu tương tự như đang áp dụng tại đoạn tuyến Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Tác giả: Phạm Huyền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân