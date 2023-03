Đột nhập nhà dân trộm cắp lấy tiền "cày" game

Ngày 29/3/2023, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã hoàn tất hồ sơ ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Đức Quốc (SN 2001, trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu: Vào khoảng 18 giờ ngày 19/3/2023, Nguyễn Đức Quốc đến và đi lên ban công tầng 2 của nhà ông Nguyễn Duy Thịnh, SN 1965, trú tại thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc chơi thì phát hiện cửa ban công tầng 2 nhà chị Hồ Thị Hiên (SN 1974), là nhà bên cạnh không đóng, quan sát và biết cả nhà chị Hiên đi vắng nên Quốc đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà chị Hiên để trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đức Quốc đột nhập vào nhà người dân lấy cắp 17,3 triệu đồng để đi "cày" game.

Nghĩ là làm, Quốc trèo từ ban công tầng 2 nhà ông Thịnh sang nhà chị Hiên đột nhập vào trong tìm tài sản. Sau khi lục soát Quốc lấy trộm được một chiếc xách màu đen để trong tủ quần áo ở dưới cầu thang nhà chi Hiên. Xong việc Quốc rời khỏi nhà chị Hiên đi qua lối cũ sang nhà ông Thịnh. Tại đây khi kiểm tra thì phát hiện bên trong chiếc túi xách có 17, 3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Có tiền, Quốc chạy xe máy và mang số tiền 17,3 triệu đồng vào thành phố Hà Tĩnh ăn tiêu và cày Game hết hơn 16 triệu trong hơn 2 ngày.

Đến ngày 22/3/2023, biết hành vi của mình bị phát hiện Quốc đã tự nguyện đến Công an huyện Can Lộc đầu thú về hành vi của mình và giao nộp số tiền 1.000.000 đồng chưa kịp tiêu hết.

Được biết vào năm 2020, Nguyễn Đức Quốc từng bị Tòa án nhân dân huyện Can Lộc xét xử về tội Trộm cắp tài sản, trong vụ án này số tiền vàng Quốc trộm được của bị hại cũng bị Quốc nướng hết vào Game.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để điều tra, giải quyết theo quy định pháp luật./.

Tác giả: Bùi Lâm - VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật