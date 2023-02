Đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng rồi sang Campuchia đánh bạc

Ngày 14/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Phú (39 tuổi, ở xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Phú đam mê cờ bạc và không có tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Rạng sáng 4/1, Phú lợi dụng gia đình bà Mã Thị Thanh Thúy ở cùng địa phương ngủ say, nên đã đột nhập trộm két sắt.

Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Bên trong két sắt có 30 chỉ vàng 24k, 3,7 chỉ vàng 18k và 2,5 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. Tài sản trộm được, Phú đem bán lấy tiền qua casino bên Campuchia đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Phú đã gây ra vụ trộm trên nên truy tìm.

Tang vật được thu hồi. Ảnh: Nghiêm Túc.

Cảnh sát đã bố trí lực lượng bắt giữ Phú khi đang trên đường đánh bạc trở về địa phương, thu giữ tang vật là vàng và tiền mà Phú chưa tiêu xài hết. Qua xác minh, Phú có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn