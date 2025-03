Đột kích khách sạn Royal Lào Cai bắt sới bạc khủng: Thu giữ tang vật trị giá gần 720 tỷ đồng, 50 bộ bài, 90 chiếc điện thoại

Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do người Trung Quốc cầm đầu cấu kết với người Việt Nam thực hiện.

Cảnh sát ập vào sới bạc, bắt giữ các đối tượng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai)

Theo đó, vào khoảng 15h30, ngày 06/3/2025, tại Câu lạc bộ thể thao cơ sở Bridge và Poker Khải Hoàng, trụ sở tại tầng II, khách sạn Royal Lào Cai thuộc tổ 7, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do đối tượng Khương Lỗi, sinh năm 1995 và Lưu Kiến Cơ, sinh 1975, quốc tịch Trung Quốc cầm đầu cấu kết với người Việt Nam thực hiện.

Hiện trường bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc

Vào thời điểm trên, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ tổng số 97 đối tượng, trong đó có 69 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung, Baccarat, Rồng Hổ… Khách chơi thắng, thua đổi chíp (phỉnh) ra tiền mặt (Nhân dân tệ). Quy ước 01 Phỉnh = 01 Nhân dân tệ = 3.540 Việt Nam đồng.

Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm tiền Nhân dân tệ và phỉnh, quy đổi trị giá khoảng 720 tỷ đồng tiền Việt Nam; 50 bộ bài lá, 30 bộ máy tính, 12 màn hình, 90 chiếc điện thoại di động cùng nhiều phương tiện khác phục vụ hoạt động phạm tội.

Lượng lượng chức năng hành lập biên bản, thu giữ tang vật là phỉnh và tiền mặt

Thu giữ số tiền và chip đánh bạc trị giá hàng tỷ đồng.

Két chứa kít với số tiền quy đổi hơn 600 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục khai thác các dữ liệu thông tin, mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn