Đã có kết luận của cơ quan Công an về hệ thống PCCC tại chung cư Eurowindow River Park

Lực lượng chữa cháy cơ sở ngay lập tức tiếp cận hiện trường và hệ thống vòi phun chữa cháy tự động xả nước bên trong căn hộ giúp khống chế hoàn toàn đám cháy.

Tại biên bản làm việc ngày 18/10/2024 giữa Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố Hà Nội với Công an huyện Đông Anh và Công ty Cổ phần quản lý BĐS Eurohome, Công an huyện Đông Anh báo cáo: Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy tiếp cận căn hộ bị cháy, hệ thống chữa cháy tự động (đầu phun chữa cháy tự động) bên trong căn hộ hoạt động bình thường, cơ sở triển khai họng nước chữa cháy trong nhà tại tầng 14 để chữa cháy. Sau khi phá cửa căn hộ, khói bên trong thoát một phần ra hành lang hệ thống hút khói đang hoạt động, miệng cửa hút cách cửa căn hộ 2,5m đã hút toàn bộ phần khói thoát ra qua cửa căn hộ, còn phần lớn thoát qua cửa sổ của căn hộ. Ngay sau khi thực hiện chữa cháy xong, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám nghiệm hiện trường.

Ngày 11/10/2024, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Đông Anh đã tổ chức kiểm tra và test thử hệ thống nhận thấy hệ thống báo cháy, chữa cháy và hệ thống hút khói hoạt động bình thường.

Ngày 18/10, để đánh giá khách quan khả năng hoạt động của hệ thống PCCC tòa nhà, Phòng PC07 – Công an TP Hà Nội và Công an huyện Đông Anh đã kiểm tra thực tế và ghi nhận: Tại thời điểm kiểm tra xác suất một số đầu báo cháy tại tầng 14 và thử nghiệm liên động các hệ thống kỹ thuật liên quan của toà nhà, hệ thống báo cháy hoạt động, tín hiệu chuông, đèn, loa thông báo, hệ thống hút khói hoạt động bình thường, thang máy về tầng 1.

Theo báo cáo của đại diện Ban quản lý tòa nhà, từ ngày 07/10/2024 đến ngày 12/10/2024, Ban quản lý chung cư Eurowindow River Park tiến hành bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC, trong đó có hạng mục báo cháy tự động. Tại thời điểm xảy ra cháy (khoảng 17h42 phút ngày 10/10/2024), bộ phận kỹ thuật đang tiến hành bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động theo kế hoạch. Để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân, ban quản lý tòa nhà có thông báo về việc tiến hành bảo dưỡng thiết bị, đồng thời ngắt kết nối từ tủ trung tâm báo cháy đến một số thiết bị ngoại vi như chuông, đèn… dẫn đến khi xảy ra cháy, tại tủ trung tâm báo cháy có ghi nhận về thông tin địa chỉ cháy nhưng không có tín hiệu chuông, đèn. Lực lượng PCCC cơ sở của tòa nhà đã phát hiện sớm, kịp thời xử lý cháy trong phạm vi căn hộ, không để xảy ra cháy lan.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần quản lý BĐS Eurohome đã xuất trình lịch thông báo bảo trì bảo dưỡng đối với toà nhà từ ngày 07/10 đến ngày 12/10/2024, lịch sử trung tâm báo cháy có lưu thông tin tín hiệu báo cháy từ căn hộ bị cháy, các tài liệu liên quan trong quá trình bảo dưỡng đối với hệ thống PCCC…

Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo giao Công an huyện Đông Anh làm việc với các bên liên quan để rút kinh nghiệm trong các lần bảo trì, bảo dưỡng tiếp theo. Sau khi có biên bản, Ban quản lý khu đô thị Eurowindow River Park đã có báo cáo Lãnh đạo Công an TP Hà Nội.

Ngày 10/10, một đám cháy khởi phát từ căn hộ chung cư Eurowindow River Park. Nguyên nhân được xác định do chập điện tủ lạnh. Lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng khống chế đám cháy chỉ trong vòng chưa đầy 8 phút. Vụ cháy chỉ gây thiệt hại một số vật dụng bên trong căn hộ, không có thiệt hại về người.

Tác giả: PV

Nguồn tin: markettimes.vn