Đồng loạt giảm các mặt hàng dầu, diesel giảm gần 2.000 đồng/lít

Điều chỉnh giá xăng dầu - Ảnh: Q.Đ.

Cụ thể, theo thông cáo này, xăng RON95-III: không cao hơn mức 23.761 đồng, so với trước đó là 23.543 đồng/lít.

Xăng E5RON92 có giá không cao hơn 22.592, so với mức trước đó là 22.344 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S: không cao hơn 31.041 đồng/lít so với mức giá hiện tại là 32.969 đồng/lít (giảm 1.928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3,5S: không cao hơn mức 20.332 đồng/kg so với mức giá hiện tại là 22.613 đồng/kg (giảm 2.281 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thay đổi việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, xăng sinh học và xăng không chì dừng trích lập so với mức 800 đồng/lít kỳ trước; dầu diesel: 400 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Nhà điều hành cũng ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá.

Việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 0h ngày 16-4, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành văn bản thông báo về một số loại thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, ngày 12-4, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, áp dụng từ ngày 16-4 đến 30-6.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Thuế áp dụng với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Do đó, Bộ Công Thương thông báo việc giảm thuế với các mặt hàng như trên để các thương nhân chủ động áp dụng, tính toán, quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thời điểm Nghị quyết 19 có hiệu lực thi hành và thực hiện theo văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Công Thương.

Tác giả: Ngọc An