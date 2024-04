Động đất 7,4 độ rung chuyển Đài Loan - Trung Quốc, Nhật Bản sơ tán gấp

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,4 độ (theo thang Moment của Mỹ) và có tâm chấn cách TP Hoa Liên (Đài Loan - Trung Quốc) chỉ 18 km.

Các đài truyền hình khu vực chiếu cảnh một số tòa nhà bị sập ở TP Hoa Liên, cho biết một số người đang bị mắc kẹt.

Một số hình ảnh từ các mạng xã hội cho thấy các tòa nhà đổ sập, khói bụi mù mịt sau động đất

Theo một nhân chứng của Reuters, trận động đất có thể được cảm nhận ở xa tới tận Thượng Hải.

Cơ quan thời tiết trung ương Đài Loan cũng cho biết tâm chấn nằm ngay ngoài khơi quận phía Đông của Hoa Liên, trong vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của hòn đảo.

Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa phía Nam. "Sơ tán!" một thông báo trên đài truyền hình Nhật Bản NHK viết. "Sóng thần đang đến. Hãy sơ tán ngay lập tức. Đừng dừng lại. Đừng quay lại" - phát thanh viên của đài NHK kêu gọi.

Đoạn phim truyền hình trực tiếp từ các cảng của khu vực Okinawa - Nhật Bản, bao gồm TP Naha, cho thấy các tàu đang hướng ra biển, có thể là trong nỗ lực bảo vệ tàu của họ.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, sóng thần cao tới 3 m dự kiến sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía Tây Nam Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết cường độ trận động đất ở mức 7,5 độ.

Your browser does not support the video tag.

Một tòa nhà ở Hoa Liên - Đài Loan (Trung Quốc) đổ sập trong trận động đất. Nguồn: Facebook

Cơ quan Địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo cho người dân ở khu vực ven biển của một số tỉnh, kêu gọi họ sơ tán lên vùng đất cao hơn.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trận động đất được cảm nhận thấy ở Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Chính quyền TP Đài Bắc chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức của Đài Loan cho biết trận động đất này là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên đảo kể từ năm 1999 khi trận động đất mạnh 7,6 độ Richter khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng.

Vị trí của vụ động đất gần Đài Loan (Trung Quốc) ngày 3-4. Ảnh: USGS

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người Lao Động