Độc lạ có thật 100%: Sao nam Vbiz đi bộ hơn 100km, suốt 20 tiếng về diện kiến gia đình bạn gái!

Trong những ngày đầu năm, cư dân mạng được phát "cẩu lương" ê hề, sơ hở là các cặp đôi thi nhau thể hiện tình cảm. Dịp Tết đến Xuân về cũng là cơ hội để nhiều đôi đang "iu đương" ra mắt gia đình đối phương. Mới đây nhất, đạo diễn Phương Vũ gây sốc khi tiết lộ đã đến thăm nhà người yêu "Yến Béo" vào ngày Mùng 3 Tết theo cách không ai ngờ tới.

Cụ thể, thay vì chọn di chuyển bằng những phương tiện công cộng hay ô tô, xe máy... như thông thường thì Phương Vũ quyết định đi bộ từ Hà Nội về Hải Phòng. Theo nam đạo diễn tiết lộ quãng đường tính từ nơi xuất phát đến đích hơn 109km, anh đã mất gần 20 tiếng để đi bộ. Phương Vũ cho biết đây cũng là một cách luyện tập sức khoẻ, khởi hành đầu năm mong muốn năm mới sẽ khoẻ hơn.

Trên các diễn đàn mạng, nhiều người thể hiện sự bất ngờ, xen lẫn ngưỡng mộ vì quyết định đi bộ thăm nhà người yêu của Phương Vũ. Thậm chí, một số người còn cho rằng đây là màn phát "cẩu lương" chất lượng và độc đáo nhất mùa Tết 2025.

Phương Vũ gây choáng khi tiết lộ đi bộ từ Hà Nội đến Hải Phòng, quãng đường dài 109km

Đạo diễn sinh năm 1995 có màn di chuyển đến nhà người yêu có 1-0-2

Phương Vũ phải dùng băng cá nhân để dán vào chân do đi bộ suốt 20 tiếng

Anh vừa đi vừa trò chuyện với bạn gái ở Hải Phòng

"Cẩu lương" này quá xịn!

Phương Vũ, tên đầy đủ là Vũ Thiên Phương sinh năm 1995 tại Hà Nội. Anh là một đạo diễn và nghệ sĩ sáng tạo nổi bật tại Việt Nam. Anh, người đồng sáng lập nhóm Antiantiart, chuyên sản xuất các tác phẩm hình ảnh mang màu sắc độc đáo, đậm chất nghệ thuật. Phương Vũ là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của ngành sáng tạo Việt Nam hiện nay. Các sản phẩm của anh thường được giới trẻ yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội với phong cách thể hiện bằng hình ảnh dữ dội và có chút cuồng loạn.

Anh là người đứng đằng sau những video clip gây bão cõi mạng như: Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV); đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines; Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023)… hay các MV của dàn nghệ sĩ đình đám: Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans); Hop On Da Show (LowG x tlinh) hay mới nhất là 9 MV debut như 1 phim ngắn mang tên “ả” của tân binh marzuz. Gần đây nhất, Phương Vũ đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards 2024 - Việt Nam Tôi Đó.

Đạo diễn Phương Vũ

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Phương Vũ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh đang hẹn hò với Yến Ji - một nghệ sĩ trang điểm và hóa trang tài năng. Cả hai hẹn hò gần 4 năm, quen nhau từ khi cùng theo học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, họ còn cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm sáng tạo đầy ấn tượng. Tình yêu cặp đôi được xây dựng trên sự thấu hiểu và niềm đam mê chung đối với nghệ thuật. Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, Phương Vũ từng tiết lộ rằng mối quan hệ này có thể tiến xa hơn, với một cột mốc quan trọng trong tương lai chính là kết hôn nếu bạn gái muốn.

Phương Vũ có chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn với Yến Ji

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn