Độc lạ chuyện tình ông chú 'tí hon' chinh phục vợ trẻ kém 26 tuổi chỉ trong vòng 3 ngày

Mới đây, trên kênh "Độc lạ Bình Dương" vừa xuất hiện đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện của chủ kênh cùng một vợ chồng có hoàn cảnh khá đặc biệt. Cụ thể, người chồng chỉ cao khoảng 1m, năm nay đã 47 tuổi; còn người vợ cũng gặp khiếm khuyết ở đôi chân và năm nay chỉ mới 21 tuổi.

Cả hai cùng quê hương Phú Yên và làm nghề bán vé số. Ban đầu, cặp đôi không hề biết về nhau, thế nhưng duyên số đã đưa họ đến gần với nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Ảnh cưới của cặp đôi chú - cháu chênh lệch nhau 26 tuổi. Nguồn: Độc lạ Bình Dương

Kể lại chuyện chinh phục người vợ kém mình 26 tuổi, ông chú 47 tuổi chia sẻ, anh chỉ mất 3 ngày để cưa cẩm và tán tỉnh được người vợ hiện tại.

Theo đó, khi có được số điện thoại của vợ, anh cũng nhắn tin trò chuyện như bình thường. Ban đầu, cả hai xưng hô với nhau là "chú - cháu". Tuy nhiên, khi dần thấy đối phương cũng có "tín hiệu" thiện cảm với mình, anh đã đề cập rằng: "Nếu chấp nhận và có tình cảm thì xưng với nhau là "anh - em"; nếu không cứ gọi là "chú - cháu".

Người chồng 47 tuổi ân cần chăm sóc vợ trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

Trước tin nhắn này, cô gái trẻ ban đầu khá suy nghĩ và băn khoăn nên chưa vội trả lời tin nhắn. "Ba ngày sau em mới trả lời lại. Em có nhắn với anh ấy là: "Nếu mà em đồng ý gọi chú là "anh" thì em có được gì không?". Sau đó, anh ấy trả lời: Nếu em đồng ý gọi là "anh" thì em sẽ có được anh, có một đám cưới và hai chúng mình còn có một đứa con. Vậy là tụi em bắt đầu đổi cách xưng hô và dần nói chuyện nhiều hơn để tìm hiểu về nhau", cô gái chia sẻ với chủ kênh "Độc lạ Bình Dương".

Chuyện tình yêu của cặp đôi lệch nhau 26 tuổi tuy có chút chóng vánh nhưng lại có một cái kết có hậu. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

Nói về kỷ niệm đáng nhớ của 2 vợ chồng thuở mới hẹn hò, cô gái cho biết, sau vài ngày nói chuyện với nhau qua điện thoại, cả hai đã có lần đầu tiên gặp mặt. Ở lần đầu tiên hẹn hò này, cô gái trẻ được bạn trai hơn 26 tuổi chở đi ăn bánh kem.

Khi được hỏi tại sao lại nhanh chóng có tình cảm với người đàn ông hơn mình 26 tuổi như vậy, cô gái thẳng thắn thừa nhận: "Lúc mới quen nhau, em hỏi anh ấy thì được biết anh ấy quê ở Phú Yên, là đồng hương với em nên em dễ rung động. Em cũng xác định, người đàn ông này vừa là tình đầu cũng là tình cuối của em".

(Video: Cặp đôi chia sẻ về chuyện tình lệch tuổi. Nguồn: Độc lạ Bình Dương)

Qua chuyện tình của cặp đôi, dù có chút chóng vánh thế nhưng do duyên số sắp đặt, đến nay họ đã nên duyên vợ chồng. Thế mới thấy, tình yêu là chuyện vô cùng kỳ diệu mà chúng ta sẽ không thể biết trước được điều gì xảy ra.

