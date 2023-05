Doanh nghiệp kêu khó tứ bề vì đăng kiểm

Đăng kiểm tại TP Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên, quá tải ở các trung tâm đăng kiểm và những quy định cứng nhắc khiến nhiều doanh nghiệp dù rất muốn đưa xe đến đăng kiểm đúng thời hạn cũng không thể được. Không ít doanh nghiệp đã phải cho xe nằm bãi vì hết hạn kiểm định.

Nhiều doanh nghiệp "treo xe"

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Khúc Hữu Thanh Hải - giám đốc Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng - cho biết công ty có gần 100 xe gần như không đăng kiểm được. Theo ông Hải, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải 20 năm nay đều có màu sơn xe, logo thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, thông tư 02 của Bộ Giao thông vận tải lại quy định màu sơn không đúng theo đăng ký xe sẽ không được đăng kiểm. Nếu "soi" đúng như thông tư, tất cả các xe đều không được đăng kiểm.

"Các doanh nghiệp lâu nay hoạt động bình thường, nhưng do thông tư ban hành rút gọn, không lấy ý kiến tham vấn nên khi có hiệu lực như đánh úp, khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn", ông Hải nói. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho hay đã có trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam về vướng mắc này và phía cục cho biết sẽ trao đổi với phía cơ quan công an để có xem xét cụ thể.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đặt lịch hẹn trực tuyến, nhưng hẹn cả tháng mới đến lượt đăng kiểm, buộc phải "treo xe". Xe hết hạn đăng kiểm không được chạy đến nơi đăng kiểm nên càng khó hơn. Ông N.V.Q. - giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại quận 7 (TP.HCM) - cho biết do chờ đăng kiểm tại TP.HCM quá lâu, ông buộc phải đưa sáu xe xuống Cần Thơ để đăng kiểm.

"Với sáu xe xuống Cần Thơ khiến tôi tốn hơn 15 triệu đồng, nhưng vẫn còn tốt hơn là "treo xe" trong dài ngày để chờ đến lượt đăng kiểm tại TP.HCM. Sắp tới với bảy xe đến hạn đăng kiểm, chắc tôi cũng phải di chuyển đi các tỉnh để cầu cứu thôi", ông Q. tính toán.

Ông Bùi Văn Quản - chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM - cho biết đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về đăng kiểm cho doanh nghiệp nhưng chưa nhận được phản hồi. Theo ông Quản, dù cơ quan chức năng đã cho giãn chu kỳ đăng kiểm nhưng gần như chỉ áp dụng đối với xe người dân, còn xe vận tải vẫn sáu tháng phải đăng kiểm lại nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

"Trước mắt cần tạm thời giãn chu kỳ đăng kiểm cho cả doanh nghiệp vận tải. Ngoài ra, nên cho xe hết hạn đăng kiểm được di chuyển đến chỗ đăng kiểm nếu chủ xe trưng ra giấy hẹn đi đăng kiểm lại", ông Quản kiến nghị.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông việc giãn chu kỳ đăng kiểm cho một số xe rất cần thiết và nên làm ngay. Vừa qua Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có những đề xuất liên quan đến tự động giãn chu kỳ đăng kiểm đối với ô tô không kinh doanh vận tải dưới chín chỗ là hợp lý. Bởi lượng xe loại này tới hạn đăng kiểm rất đông, trong khi những xe này thường là xe gia đình, được bảo dưỡng kỹ, ít hư hỏng.

"Nếu những xe này được tự động gia hạn đăng kiểm từ 3 - 6 tháng, áp lực của các trung tâm đăng kiểm được giảm hẳn, có thời gian tập trung giải quyết đăng kiểm cho xe tải, xe taxi, xe buýt", vị này ý kiến.

Doanh nghiệp phải đăng ký màu sơn xe

Ông Bùi Hòa An - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết hầu hết các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM đang quá tải, thiếu trầm trọng nhân sự. Trong khi đó, tháng 5 có khoảng 65.000 xe đến hạn đăng kiểm, tháng 6 cũng hơn 70.000 xe đến hạn (chưa tính lượng xe dồn từ những tháng trước).

Tuy nhiên, công suất toàn TP chỉ đạt 1.980 lượt đăng kiểm/ngày đáp ứng tầm 50 - 60% nhu cầu thực tế. Ông An đề nghị Cục Đăng kiểm sớm có những thay đổi trong quy định tuyển dụng, đào tạo đăng kiểm viên để kịp thời giải quyết câu chuyện thiếu nhân lực.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tô An - phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - khẳng định quy định màu sơn không đúng đăng ký xe sẽ không được đăng kiểm vì vi phạm quy định nhận dạng hay quản lý phương tiện. Do đó, phía cơ quan công an đã nhắc nhở, yêu cầu sửa đổi quy định buộc chủ xe phải đăng ký lại đúng màu thực tế.

"Xe của doanh nghiệp đang màu trắng mà đổi sang đỏ đen bất kể màu gì thì không ai cấm nhưng về quản lý, nhận diện phương tiện phải đến cơ quan công an đổi đăng ký. Khi hồ sơ xe khớp với đăng ký, đăng kiểm kiểm tra bình thường, không gây khó khăn gì", ông Nguyễn Tô An nói. Trước tình trạng đăng ký đăng kiểm quá tải, ông An cho hay Bộ Giao thông vận tải đang gấp rút việc sửa đổi thông tư 16 theo quy trình rút gọn để tháo gỡ tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng các cơ quan có thể nghiên cứu đề xuất của doanh nghiệp về việc gia hạn thời gian của giấy đăng kiểm thêm 3 - 6 tháng trong lúc chờ các cơ quan chức năng củng cố, bổ sung lực lượng đăng kiểm.

Cơ quan có thẩm quyền có thể tham vấn các đơn vị chuyên môn để quy định một số loại xe được áp dụng và một số loại không được áp dụng chính sách này. Trong thời gian sớm nhất, cần phải củng cố, bổ sung nhân sự các trung tâm đăng kiểm để đảm bảo xe của doanh nghiệp và người dân nhanh chóng được đăng kiểm và thực hiện đúng quy định của luật.

Đề nghị Chính phủ đánh giá thêm vướng mắc về đăng kiểm Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về việc ùn tắc đăng kiểm xe, gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Việc thiếu hụt trung tâm đăng kiểm dẫn đến tình trạng ùn ứ trong việc kiểm định, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác có thời điểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định. Mặt khác thông tư số 02 với những điểm mới như miễn kiểm định lần đầu cho xe mới và giãn chu kỳ kiểm định cho một số loại phương tiện... vẫn chưa giải quyết được tình trạng ùn tắc quá tải. Việc miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới được đánh giá chưa hiệu quả do số lượng phương tiện được miễn kiểm định lần đầu thấp. Việc giãn chu kỳ đăng kiểm cũng không phát huy ngay được hiệu quả do hơn 3,1 triệu xe đủ điều kiện vẫn phải đến đăng kiểm đúng hạn và chỉ được áp dụng quy định mới ở chu kỳ tiếp theo.

Tác giả: THÀNH CHUNG - NGUYỄN TRÍ - THU DUNG - TIẾN LONG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ