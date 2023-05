Đoàn Văn Hậu và bạn gái chân dài ra mắt ‘xế hộp’ 3 tỷ đồng

Hôm 28/5, Đoàn Văn Hậu cùng bạn gái Doãn Hải My có mặt tại một showroom ở Hà Nội để nhận xe mới. Mẫu xế hộp được hậu vệ người Thái Bình lựa chọn là một phiên bản mới của một hãng xe hơi nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đây là chiếc xe hơi thứ hai của Văn Hậu. Trước đó năm 2020, hậu vệ của CAHN đã mua xế hộp có giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Văn Hậu có cuộc sống dư dả, thoải mái mua sắm những tài sản có giá trị lớn trong những năm qua nhờ nguồn thu nhập khủng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trước mùa giải 2023, Văn Hậu nhận lời khoác áo CAHN với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nhiều đồn đoán, hậu vệ 24 tuổi được cho là nhận mức lương cả trăm triệu đồng mỗi tháng kèm khoản lót tay cao ngất ngưỡng từ đội bóng ngành công an. Trước đó, Văn Hậu cũng nhận hàng tỷ đồng tiền thưởng nhờ những thành công liên tiếp trong màu áo U23, ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội. Trong thời gian khoác áo Heerenveen tại Hà Lan, Văn Hậu cũng nhận khoản lương lên tới cả tỷ đồng.

Hậu vệ quê Thái Bình có một thương hiệu thời trang riêng, được giới trẻ yêu thích. Cuối năm 2021, Văn Hậu chi không dưới 5 tỷ đồng mua một căn chung cư cao cấp ở Hà Nội. Cựu hậu vệ Hà Nội FC cũng rất chịu chi cho thời trang và trang sức với những bộ quần áo, đồng hồ, giày dép đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Chanel, Rolex...

Văn Hậu và Hải My tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng tới tháng 8/2022 mới công khai tình cảm. Hậu vệ sinh năm 1999 cho biết, chính anh là người chủ động tán tỉnh người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Mối quan hệ giữa Văn Hậu và Hải My được cả hai bên gia đình ủng hộ. Tuyển thủ 24 tuổi và bạn gái thường xuyên qua lại nhà nhau và tham gia những chuyến du lịch cùng gia đình hai bên. Tuy vậy, hiện tại cả Văn Hậu và Hải My đều chưa nghĩ tới việc kết hôn vì muốn tập trung cho sự nghiệp.

Tác giả: H.Đ

Nguồn tin: bongdaplus.vn