Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh, Văn Đức hội quân cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu hội quân cùng CLB Công an Hà Nội.

Trong ngày tập trung đầu tiên của năm mới Quý Mão, đội bóng ngành lực lượng vũ trang đón chào các tân binh mới là các tuyển thủ quốc gia hội quân sau khi kết thúc giải AFF Cup 2022. Trong đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thanh là hai cầu thủ có mặt sớm nhất để ra mắt các đồng đội, thành viên ban huấn luyện của CLB Công an Hà Nội. Cả hai đều tỏ ra khá hào hứng với đội bóng mới. Sự có mặt của Văn Thanh, Văn Hậu nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên của đội bóng.

Cùng ngày, hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng sẽ bay ra để hội quân cùng các đồng đội. Bên cạnh đó, tiền vệ Phan Văn Đức cũng sẽ di chuyển từ Nghệ An ra Hưng Yên để tập trung, bước vào tập luyện cùng đội bóng mới.





Tiền vệ Phan Văn Đức nhận lì xì đầu xuân của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội.

Trong buổi tập đầu tiên của năm mới, các thành viên của CLB Công an Hà Nội đã được lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đến chúc Tết, động viên tinh thần và lì xì lấy may mắn trước thềm mùa giải 2023. Toàn đội thể hiện quyết tâm sẽ tập luyện, có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận khai màn V.League 2023.

CLB Công an Hà Nội là một trong những tân binh của V.League 2023. Từ một đội bóng giải hạng Nhất, CLB Công an Hà Nội đã tích cực tuyển quân, tạo ra một đội hình mạnh, vừa mang tính kế thừa với 11 cầu thủ giữ lại từ CLB Công an nhân dân, vừa tràn đầy sức sống mới với dàn tân binh hơn 20 cầu thủ đến từ các CLB trong và ngoài nước, trong đó có nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng...





Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng là thành viên mới của CLB Công an Hà Nội mùa giải 2023.

Thay đổi này nhằm giúp đội bóng có đội hình mạnh, sẵn sàng cạnh tranh với các CLB giải vô địch quốc gia, thực hiện mục tiêu lọt tốp đầu V.League 2023. Mới đây nhất, ngày 14-1, trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội FC có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đương kim vô địch V.League - Hà Nội FC tại lượt trận thứ hai Giải giao hữu tứ hùng tranh Cúp LienVietpostbank 2022.

Theo lịch, CLB Công an Hà Nội sẽ đá trận mở màn mùa giải 2023 bằng cuộc tiếp đón Bình Định trên sân nhà Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 3-2 tới.

Tác giả: NGÂN HÀ

Nguồn tin: hanoimoi.com.vn