Bạn gái khoe giọng thu hút triệu lượt xem, Đoàn Văn Hậu liền có thái độ bất ngờ

Trên kênh TikTok cá nhân, Doãn Hải My lần đầu chia sẻ video ca hát, hút hơn 1 triệu lượt xem. Theo đó, bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu chọn thể hiện hai bản hit: "Là Anh" và “Ánh sáng và bầu trời”. Với chất giọng ấm áp, ngọt ngào, người đẹp sinh năm 2001 nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng, một số thậm chí còn khuyên cô nên lấn sân sang ca hát.

Đặc biệt, Đoàn Văn Hậu cũng có phản ứng bất ngờ trước video cover của bạn gái. Anh viết: "Em hát anh rap nhé". Fan lập tức hưởng ứng và mong chờ được thấy nam cầu thủ khoe giọng rap sẽ như thế nào.

Trước đó, năm 2020 tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”, Doãn Hải My được ban giám khảo tán thưởng với màn trình diễn piano và hát ca khúc "Em về tinh khôi". Cô nhận được danh hiệu "Người đẹp tài năng" và lọt vào Top 10 chung cuộc. Ngoài piano, hát, nàng WAG còn biết múa và vẽ. Với sự đa tài của mình, lượng fan của mỹ nhân gốc Hà thành đang ngày một tăng lên mạnh mẽ.

Tháng 8/2022, Doãn Hải My xác nhận đang yêu Đoàn Văn Hậu. Theo đó, cả hai quen biết từ lâu. Đến sau thời điểm cô thi Hoa hậu năm 2020 mấy tháng, cả hai mới chính thức tìm hiểu và công khai mối quan hệ.

Về thông tin sắp kết hôn, phía bạn gái nam cầu thủ sinh năm 1999 phủ nhận và cho biết: "Hải My là một cô gái chín chắn, độc lập và rất quan trọng việc học tập cũng như sự nghiệp riêng. Hiện tại, My còn đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội. Đó vừa là trọng trách cũng là động lực để My phát triển nhiều hơn nữa. Nói thật, My cũng đã từ chối 3 phim điện ảnh vai chính để tập trung vào việc học. Hơn nữa, cả My và Hậu đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng nên chuyện đám cưới ở hiện tại là chưa".

