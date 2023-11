Độ giàu có của nam diễn viên 8X "đang tìm vợ", ở nhà 45 tỷ

Quốc Trường là nghệ sĩ đa năng khi không chỉ thành công ở diễn xuất mà anh còn là một doanh nhân mát tay. Chính vì thế, không khó hiểu khi anh sở hữu cho mình khối tài sản đáng mơ ước khi mới ngoài 30 tuổi.

Căn biệt thự của diễn viên Quốc Trường ở Tp.HCM có khoảng sân vườn lớn, tràn ngập cây xanh.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam diễn viên gốc Cần Thơ còn gây ấn tượng bởi sự nghiệp thăng tiến và nắm trong tay khối tài sản lớn. Là một diễn viên chăm chỉ trong sự nghiệp diễn xuất kiêm doanh nhân thành đạt trên thương trường, Quốc Trường làm nhiều người ngưỡng mộ vì sự thành công. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, nam diễn viên "Về nhà đi con" đã sở hữu căn biệt thự sang trọng.

Quốc Trường nổi tiếng với loạt bộ phim ăn khách "Về nhà đi con", "Oan gia đại chiến 2", "Gạo Nếp Gạo Tẻ", "Bẫy ngọt ngào"...

Trước đó từng chía sẻ với Tri Thức Trẻ về những thành quả đạt được, Quốc Trường cho biết tất cả đều xuất phát từ may mắn, cũng có thể do tôi có nhiều phước phần nên thường đưa ra những quyết định đúng đắn. Tôi cũng cảm thấy mình chưa đủ giỏi, diễn chưa bằng người này, làm doanh nghiệp chưa bằng người khác, đẹp trai cũng không bằng nhiều người. Vậy có thể nói những gì tôi có được ngày hôm nay là do may mắn. May mắn đến từ bên trong, từ những điều nhỏ do chính chúng ta tạo nên. Chẳng hạn như biết khiêm nhường, nhớ ơn, chào hỏi người lớn. Có những người giỏi hơn mình nhưng cơ hội không tới. Còn tôi may mắn làm đâu dính đó.

Không gian nhà sang trọng của diễn viên Quốc Trường.

Căn biệt thự của nam diễn viên 8X có diện tích 305m2, có giá trị khoảng 45 tỷ đồng ở vị trí tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tp.HCM. Đây là nơi tập trung những căn biệt thự triệu đô đắt tiền nhất. Nội thất trong căn nhà được diễn viên Quốc Trường lựa chọn theo phong cách hiện đại. Ngoài ra, biệt thự còn có khoảng sân vườn khá lớn, tràn ngập cây xanh. Nam diễn viên Quốc Trường thường xuyên chia sẻ hình ảnh tận hưởng và ăn uống vui chơi cùng người thân gia đình tại đây.

Là một người con hiếu thảo Quốc Trường không chỉ sở hữu biệt thự tiền tỷ, anh còn tặng bố mẹ căn biệt thự 25 tỷ đồng, rộng 700m2 tại Cần Thơ. Nam diễn viên thường tập thể dục, dạo vườn khi rảnh rỗi.

Được biết, nam diễn viên đã tự lên ý tưởng thiết kế kết hợp với các kiến trúc sư và nhiều lần chỉnh sửa mới ra bản vẽ cuối cùng. Căn biệt thự này có 3 tầng, gồm phòng khách, bếp, 7 phòng ngủ, phòng gym,… Quốc Trường đã chi khoảng 10 tỷ để mua nội thất trong nhà.

Quốc Trường tặng bố mẹ nhà.

Trước khi có được cơ ngơi như hiện nay, Quốc Trường từng có tuổi thơ nghèo khó, phụ mẹ bán hàng tạp hóa.

Ở độ tuổi 35 Quốc Trường có cuộc sống khá giản dị. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh thích ở nhà, sáng thưởng trà, chơi với cún cưng, tự nấu ăn. Những hôm ít việc, 22h anh đã lên giường đi ngủ.

Diễn viên Quốc Trường sở hữu nhan sắc trẻ trung.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, diễn viên Quốc Trường đã có chia sẻ thu hút nhiều sự chú ý: “35 tuổi và đang tìm vợ, ưu điểm biết nấu gần như mọi món ăn, nhược điểm là đẹp trai". Động thái này của nam diễn viên nhận được sự quan tâm mạnh mẽ, khiến nhiều chị em muốn… ứng tuyển ngay. Nhiều người không ngần ngại khẳng định rằng Quốc Trường chính là hình mẫu lý tưởng của các cô gái.

Nói về chuyện kết hôn, lập gia đình nam nghệ sĩ 8X chia sẻ với báo Thanh Niên: "Ồ chuyện này thì vẫn đang đợi duyên. Nhưng Quốc Trường lúc nào cũng là con người của gia đình cả. Bây giờ mà gặp ai, thương, là tôi cưới liền luôn (cười). Nhưng tôi cũng chẳng nôn nóng mong cầu, tôi cho rằng mọi thứ đều do duyên phận mà ra".

