Định danh mạng xã hội: Dân ủng hộ, chuyên gia mong “làm sạch” không gian mạng

“Tài khoản ảo sắp hết đất diễn”

Chỉ thị 57 về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị của Ban Bí thư chính thức ban hành, yêu cầu triển khai hệ thống định danh, thống nhất định danh công dân, người dùng mạng xã hội năm 2026.

Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu triển khai hệ thống định danh và xác thực không gian mạng quốc gia; thống nhất định danh công dân, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP...).

Kiên quyết xử lý triệt để tình trạng SIM “rác”, tài khoản “ảo”, nặc danh; áp dụng biện pháp xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội và cơ chế kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành với Chỉ thị 57, bởi lẽ việc ẩn danh trên không gian mạng thời gian qua đã gây không ít bức xúc cho người dân. Anh Nguyễn Chí Dũng, phường Phương Liệt, Hà Nội cho rằng không gian mạng trở thành “không gian sống” song song với thế giới thực, vì thế việc xác thực chính danh sẽ khiến người dùng thận trọng hơn với phát ngôn của mình.

“Trên mạng xã hội, rất nhiều người giấu tên, giấu mặt, lấy ảnh chó mèo, cờ hoa rồi tên không phải của mình để bình luận và phát ngôn rất thiếu văn hóa, thậm chí côn đồ… Bởi lẽ họ nghĩ ẩn danh đằng sau màn hình nên bất chấp. Việc này không chỉ gây ô nhiễm mạng xã hội nói chung mà những thông tin, ý kiến sai lệch (nếu đó là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) thì còn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn”, anh Dũng bày tỏ.

Theo chị Chu Thúy Mai, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, việc được đăng ẩn danh trên mạng xã hội đôi khi tiện lợi khi không muốn cuộc sống riêng bị ảnh hưởng, tuy nhiên nếu xét số đông thì việc định danh người dùng có thể giúp mạng xã hội được văn minh, an toàn hơn, nhất là cho thanh thiếu niên, đối tượng chưa đủ nhận thức dễ bị lôi cuốn theo những xu hướng trên mạng.

“Việc ẩn danh hỏi một số thông tin, câu chuyện không tiện công khai giúp mọi người mạnh dạn chia sẻ hơn. Thế nhưng nếu xét mặt bằng chung thì ẩn danh có lẽ dễ tiêu cực hơn. Người ta có thể dễ dàng giả danh nhân dạng để lừa đảo chỉ bằng vài tấm ảnh “chính chủ”. Nếu việc định danh người dùng được triển khai chặt chẽ, kiên quyết có thể giúp giảm thiểu tình trạng lừa đảo trực tuyến thông qua mạng xã hội. Nếu định danh làm chuẩn thì không cần cấm trẻ em tham gia mạng xã hội vì định danh không đủ tuổi đã không thể tham gia được rồi”, chị Mai nêu ý kiến.

Phát ngôn trên mạng không còn là vô danh

Trước đó, cuối tháng 12/2024 Nghị định 147/2024/NĐ-CP có hiệu lực quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nổi bật với việc yêu cầu xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động chính chủ. Việc này phần nào đã giảm bớt “vấn nạn phát ngôn vô danh” trên mạng xã hội.

Trả lời trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trước đây không gian mạng cơ bản là vô danh. Mọi người nhận thức là vô danh thì có thể vô trách nhiệm. Nghị định khiến người dùng mạng xã hội khi phát ngôn buộc phải định danh thông qua số điện thoại hoặc thông qua căn cước công dân, trách nhiệm của mọi người trên không gian mạng chắc sẽ tốt hơn rất nhiều.

“Bảo vệ không gian của tổ chức, quốc gia trên không gian mạng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, trách nhiệm của nhà nhà, của toàn bộ hệ thống chính trị”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Giới chuyên gia cho rằng, Chỉ thị 57 của Ban Bí thư là chủ trương rất kịp thời và cần thiết. Xử lý SIM rác, tài khoản ảo, định danh rõ ràng sẽ giúp không gian mạng lành mạnh hơn, bảo vệ người dân. Chỉ thị sẽ có tác động lớn hơn nhiều tới việc nâng cao nhận thức cá nhân của người dùng internet, giảm thiểu thông tin sai lệch và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cộng đồng và trật tự xã hội.

Chuyên gia Trương Đức Lượng, Chủ tịch Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC cho rằng, khi tài khoản được gắn với thông tin xác thực, người dùng sẽ cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ và bình luận, vì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cộng đồng về những gì họ công bố trên mạng.

“Yêu cầu xác thực cũng giúp hạn chế các tài khoản ẩn danh hoặc giả mạo. Đây thường là nguồn gốc của thông tin sai lệch, tin giả và các nội dung xấu độc. Người dùng phải ý thức rõ hơn về hậu quả của việc chia sẻ các thông tin thiếu chính xác, từ đó góp phần tạo nên không gian mạng lành mạnh hơn”, chuyên gia Trương Đức Lượng cho hay.

Chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 29/1, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cho biết: “Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN của Bộ KH&CN hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiện thực hóa chủ trương về xác minh tài nguyên Internet về tên miền, địa chỉ IP bằng cách tăng cường xác thực thông tin, hồ sơ đăng ký sử dụng tài nguyên Internet thông qua chữ ký số và hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID)”.

