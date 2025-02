Điều tra vụ nổ súng tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc lúc 20h, ngày 3/2/2025, Trần Bình Thái (sinh năm 1972, thường trú tại Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) cùng vợ và 4 người khác tổ chức uống rượu, bia trước nhà tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành, Bến Tre. Đến khoảng 20h40', Lê Thanh Tiến (sinh năm 1984, thường trú phường An Hội, thành phố Bến Tre) xuất hiện, rút ra 2 khẩu súng đe dọa bắn Thái và một số người ngồi cùng bàn.

Hiện trường vụ việc

Lúc này, Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1989; thường trú phường 4, thành phố Bến Tre) chạy đến cầm một khẩu súng bắn 1 phát vào người của Tiến thì được mọi người can ngăn. Ngay sau đó, Tiến rượt đuổi Giang chạy ra đường bắn 3 đến 4 phát súng, rồi cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, mời làm việc 8 đối tượng liên quan. Qua làm việc xác định nguyên nhân ban đầu do Trần Bình Thái và Lê Thanh Tiến có mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Sau khi uống rượu say, Tiến tìm Thái để giải quyết. Hiện tại Lê Thanh Tiến đã bỏ trốn, cơ quan công an đang truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Clip ghi lại vụ việc từ camera an ninh:

Tác giả: Nhật Trường

Nguồn tin: Báo VOV