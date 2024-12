Điều tra vụ 2 người nước ngoài tử vong trong biệt thự du lịch tại Hội An

Pháp luật

Sáng 30/12, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định xác định nguyên nhân vụ 2 người nước ngoài tử vong tại một biệt thự du lịch trên địa bàn xã Cẩm Thanh, TP Hội An.