Điều tra người đàn ông nghi uống thuốc trừ sâu tự tử trong nhà nghỉ

Ngày 9-11, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài điều tra vụ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ, bên cạnh chai thuốc trừ sâu.

Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân T. (54 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-11, ông T. đến một nhà nghỉ (ở khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài) thuê phòng ngủ lại qua đêm. Hơn 3 ngày sau thấy khách không trả phòng, nhân viên nhà nghỉ đến gọi cửa nhưng ông T. không trả lời.

Nghi có chuyện không lành, nhân viên dùng khoá phụ mở cửa vào phòng thì phát hiện ông T. tử vong trên giường, bên cạnh có chai nước trừ sâu.

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra. Bước đầu công an nhận định rất có thể ông T. uống thuốc sâu tự tử.

