Diễn viên Phi Ngọc Ánh bị đánh máu đầy mặt, livestream cầu cứu?

Hiện đoạn clip diễn viên Phi Ngọc Ánh máu me đầy mặt và kêu cứu vẫn đang được lan truyền với tốc độc chóng mặt. Nữ diễn viên nhờ người dân kêu công an đến can thiệp. Cô lên tiếng, nói rằng "bị chồng cũ đánh".

Phi Ngọc Ánh cho biết ngay sau khi cô kêu cứu thì 2 anh công an đã xuất hiện và đề nghị đi cấp cứu ngay, vì điều này quan trọng nhất.

Công an đang làm việc với anh Phạm Quốc Việt - người gây thương tích cho Ánh. Theo lời diễn viên Phi Ngọc Ánh, mâu thuẫn cả hai đã có từ lâu.

Ánh cho biết cô từng trong đội võ thuật, đang dạy võ tự vệ. Ánh vẫn cho anh kia đánh hai cái - không đánh lại (cũng không nghĩ anh chồng cũ tác động vật lý mạnh đến như thế).

Phi Ngọc Ánh từng là diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á 2018. Hiện, cô là mẹ đơn thân nuôi 2 đứa nhỏ. Để có thêm thu nhập, cô bán thức ăn tại nhà. "Sáng và chiều phải đưa rước con đi học, nên em không có đi làm được gì cả. Nay em nấu ăn ở nhà bán, ship mang đi. Cả nhà mình ủng hộ em nhen. Đồ ăn em nấu được cái ai ăn cũng khen nha! Hôm nào bán món gì em sẽ post trước 1 ngày để cả nhà đặt món" - Phi Ngọc Ánh cho biết.

Phi Ngọc Ánh là diễn viên hành động

Phi Ngọc Ánh là một diễn viên hành động kiêm cascadeur sinh năm 1987 tại Bình Dương. Cô được biết đến với biệt danh "mỹ nhân hành động" và từng đoạt giải Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á năm 2018. Hành trình của cô bắt đầu từ năm 2007 khi tham gia phim "Sát thủ" và sau đó cô chuyển sang định hướng diễn viên hành động chuyên nghiệp.

Cuộc đời diễn viên Phi Ngọc Ánh nhiều thăng trầm

Vào tháng 3-2025, thông tin về việc Phi Ngọc Ánh mắc ung thư đã được chia sẻ. Cô đang nỗ lực điều trị và hy vọng sớm trở lại màn ảnh sau khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Nữ diễn viên gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm và khả năng võ thuật, nổi tiếng qua các phim "Vườn đời", "Hương cỏ dại", "Cầu vồng đơn sắc", "Đại gia không chồng", "Vật chứng mong manh"...

Nữ diễn viên hiện là mẹ đơn thân

Phi Ngọc Ánh đã từng đạt giải "Người đẹp Áo dài", được khán giả bình chọn nhiều nhất tại cuộc thi "Người đẹp Hoa anh đào 2009", "Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á" tại lễ trao giải Korea Culture và Entertaiment Awards 2016 ở Hàn Quốc.

Hiện tại, Phi Ngọc Ánh đang tham gia bộ phim "Người thầm lặng", đồng thời điều hành công ty giải trí riêng, tập trung vào công tác huấn luyện, đào tạo các diễn viên trẻ, đôi khi làm đạo diễn hành động.

Mỹ nhân 8X từng thành lập một câu lạc bộ phi lợi nhuận, dạy tự vệ cho phụ nữ và trẻ em từ 5 - 15 tuổi, hoạt động từ năm 2018-2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh và lịch trình bận rộn, cô đã tạm dừng hoạt động này.

