Bạn có biết chiếc điện thoại Android đầu tiên trông kỳ cục ra sao?

Ngày nay, Android là hệ điều hành di động thống trị toàn cầu, hiện diện trên hàng tỷ thiết bị. Nhưng ít ai nhớ rằng, hành trình vĩ đại đó lại bắt đầu từ một thiết bị trông khá kỳ cục và cục mịch mang tên HTC Dream, hay còn gọi là T-Mobile G1, ra mắt vào năm 2008.

Chiếc HTC Dream với thiết kế khá lạ lùng, đặt nền móng cho Android ngày nay.

Năm 2008, thế giới công nghệ vẫn còn xoay quanh những cái tên như BlackBerry, Nokia, Palm và một "ngôi sao mới nổi" mang tên iPhone. Giữa bối cảnh đó, Google cùng HTC đã trình làng một chiếc điện thoại không giống ai. Với thiết kế dày cộp, bàn phím QWERTY trượt ra và một phần "cằm" cong đặc trưng, HTC Dream trông có phần lạc lõng bên cạnh sự bóng bẩy của đối thủ.

Về mặt phần cứng, thông số của nó ngày nay nghe thật khiêm tốn với chip xử lý xung nhịp 528 MHz, RAM chỉ 192 MB và camera 3.15 MP. Tuy nhiên, thứ làm nên giá trị lịch sử của HTC Dream không nằm ở vẻ ngoài hay cấu hình, mà ở phần hồn bên trong mang tên Android 1.0.

Đây là phiên bản sơ khai nhất của hệ điều hành Android. Nó thiếu vắng những tính năng cơ bản ngày nay như cảm ứng đa điểm hay bàn phím ảo. Bù lại, nó đã giới thiệu những khái niệm sẽ trở thành "đặc sản" của Android như thanh thông báo kéo xuống, các widget tiện ích trên màn hình chính, và sự tích hợp sâu với hệ sinh thái dịch vụ của Google như Gmail, Maps, YouTube.

Quan trọng hơn cả, HTC Dream là minh chứng cho một triết lý đột phá một hệ điều hành mã nguồn mở. Trong khi Apple xây dựng một "khu vườn đóng" cho riêng mình, Google lại trao cho bất kỳ nhà sản xuất nào cơ hội để xây dựng và tùy biến trên nền tảng của họ. Đây là một canh bạc táo bạo, đặt cược vào sức mạnh của cộng đồng và sự đa dạng hóa.

HTC Dream mở đường cho hệ điều hành điện thoại di động.

Những bài đánh giá ban đầu về chiếc T-Mobile G1 khá trái chiều. Người ta ca ngợi tiềm năng và sự linh hoạt của Android nhưng cũng không ngần ngại chê bai thiết kế có phần thô kệch và thiếu trau chuốt của nó. Nó được xem là chiếc điện thoại dành cho dân "mọt công nghệ", những người thích mày mò, vọc vạch hơn là một sản phẩm cho đại chúng.

Tuy nhiên, HTC Dream đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Nó không cần phải là chiếc điện thoại hoàn hảo, nó chỉ cần chứng minh rằng ý tưởng về một hệ sinh thái mở là khả thi. Từ nền móng có phần vụng về ấy, Android đã lớn mạnh không ngừng, trở thành phần mềm cung cấp sức mạnh cho hàng tỷ thiết bị và định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp di động.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn