Diễn biến mới vụ đầu độc nhân tình bằng xyanua rồi lái ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc

Ngày 7/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất điều tra vụ án giết người bằng xyanua, thực hiện các bước tiếp theo để sớm đưa đối tượng Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, trú tại TPHCM) ra xét xử. Cơ quan công an xác định, nạn nhân trong vụ án là anh M.H.V. (39 tuổi, trú tại TPHCM).

Theo thông tin trên báo Lâm Đồng dẫn thông tin từ kết luận điều tra cho biết, Trần Nguyễn Thu Trang và anh M.H.V (39 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) yêu nhau trong tình trạng cả hai đều độc thân nhiều năm. Thời gian gần đây, tình cảm của M.H.V và Trang có dấu hiệu rạn nứt, bắt nguồn từ việc Trang cho rằng anh V. có người phụ nữ khác. Trong thời gian này, Trang cảm thấy không có lối thoát nên suy nghĩ đến việc tự giải thoát cho mình bằng việc tự tử.

Cơ quan điều tra mất rất nhiều thời gian để đấu tranh, làm rõ hành vi của Trần Nguyễn Thu Trang dùng chất độc xyanua đầu độc người yêu. Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng

Từ khi xuất hiện ý định này, Trang thường xuyên lên mạng tìm hiểu các hình thức để tự tử. Và ý nghĩ sử dụng chất độc xyanua xuất hiện nên Trang lên Facebook để tìm kiếm nơi bán chất độc xyanua và đặt mua 6 viên với giá 1,5 triệu đồng.

Sau khi dễ dàng mua và nhận xyanua từ 1 nhân viên giao hàng, Trang mở ra thì phát hiện có 7 viên thay vì 6 viên như mình đặt.

Trang nghi ngờ không biết được thuốc là thật hay giả mà người ta lại rao bán rất rẻ và dễ dàng nên lấy 1 viên đập cho nát rồi pha một ít bột pha vào nước rồi mang cho 1 con mèo uống thử. Sau khi con mèo uống nước mà Trang pha thì chỉ 1 lúc sau, con mèo lăn ra chết ngay.

Đến sáng ngày 20/10/2024, anh V. gọi điện cho Trang thì Trang nói rất mệt mỏi và muốn về dưới Đồng Tháp để thăm bố mẹ và rủ V. đi cùng. Trong lúc chờ anh V. qua đón, Trang đã nghĩ tới chuyện tình cảm không lối thoát và nảy sinh ý định mang theo bột xyanua đã nghiền đầu độc người yêu rồi sẽ tự tử.

Sau khi về tới Đồng Tháp, đến chiều thì cả 2 cùng quay lại TP Hồ Chí Minh. Trên đường về lại TP Hồ Chí Minh, Trang nói anh V. ghé vào một quán cà phê rồi Trang vào mua 1 ly cà phê đen đá. Mua xong, Trang để lên vị trí cạnh cần số cho anh V. uống. Trên đường về, Trang lại nghĩ về mối quan hệ tình cảm với anh V. và nghĩ về áp lực cuộc sống hiện tại nên khi xe bắt đầu vào địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Trang đã quyết định đầu độc anh V. Trong lúc anh V. lái xe, Trang đã tìm cách lấy ống bột xyanua và đổ một ít vào ly cà phê anh V. đang uống.

"Vừa uống cà phê được một lúc thì anh V. có biểu hiện bị trúng độc nên đã chạy xe chậm lại và dừng ở bên lề đường. Anh ấy đi vòng ra đằng sau và mở cửa xe lên vị trí ghế phụ nơi tôi ngồi và gục xuống bánh trước của xe", Trang khai với cơ quan điều tra.

Khi anh V. bất tỉnh, Trang nhờ người dân dìu lên ghế phụ xe. Người này sau đó lái xe, đưa nạn nhân về TPHCM.

Đến 20h cùng ngày, biết anh V. đã tử vong, Trang lái ô tô về phòng của mình ở quận 7, TPHCM rồi đổ toàn bộ bột xyanua còn lại xuống bồn nước để phi tang.

Ngay từ khi tiếp cận hiện trường, lực lượng CSHS đã xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông thông thường. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Sau đó, Trang nhớ lại chuyện trước đó Trang và anh M.H.V có hẹn nhau đi Đà Lạt nên suy nghĩ cùng anh M.H.V lên TP Đà Lạt lần cuối. Rạng sáng 21/10/2024, Trang lái ô tô chở thi thể nạn nhân chạy về hướng Lâm Đồng. Đến 14h cùng ngày, khi xe đến đèo Bảo Lộc (đoạn thuộc thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), Trang lái ô tô lao xuống vực để tự tử. Tuy nhiên, trong quá trình xe rơi xuống đèo, do Trang gài dây an toàn và túi khí xe bung nên Trang chỉ xây xát nhẹ.

Sau khi dừng dưới vực, chiếc xe vẫn còn nổ máy nên Trang thò tay tắt máy, tháo dây an toàn cho mình rồi leo ra khỏi xe qua đường cửa kính ô tô.

Nghe tiếng suối chảy, Trang đi xuống phía dưới và nằm bên suối cho đến khi lực lượng cứu hộ phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện bất thường và báo cáo cấp trên triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra theo hướng không phải là một vụ tai nạn giao thông.

Chia sẻ thêm về vụ án, Trung tá Phạm Ngọc Đằng - Đội trưởng Phòng CSHS - người trực tiếp điều tra vụ án, lấy lời khai hung thủ chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, ngay sau khi nhận định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông và bắt tay vàod điều tra, Phòng CSHS, Công an TP.HCM đã cung cấp cho lực lượng phá án Công an tỉnh Lâm Đồng một số thông tin xác định lộ trình di chuyển của chiếc xe và cử tổ công tác lên phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ việc.

Trần Nguyễn Thu Trang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng).

Ngay từ khi tiếp cận hiện trường, lực lượng CSHS đã xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông thông thường. "Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân, chúng tôi xác định nạn nhân đã bị đầu độc bằng xyanua trước khi xe lao xuống vực", Trung tá Phạm Ngọc Đằng phân tích.

Tuy nhiên, khi đấu tranh, người phụ nữ này một mực không thừa nhận hành vi, không khai nhận bất kể một điều gì về tội ác của mình.

"Chúng tôi và Công an TP Bảo Lộc thay nhau đấu tranh với Trang, đưa ra rất nhiều tài liệu chứng cứ xác minh là những nội dung Trang khai báo là không trung thực nhưng Trang vẫn cố tình im lặng để che giấu hành vi", Trung tá Đằng nói về quá trình lấy lời khai.

Hơn một ngày, kiên trì đấu tranh trên cơ sở vừa động viên thuyết phục vừa đưa ra các tài liệu chứng cứ, Trang đã thừa nhận hành vi đầu độc nạn nhân và lao xe xuống vực để chết theo nạn nhân...

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn